Bakan Kurum: 'Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliği başladı'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kilis'te gerçekleştirilen toplantının ardından basın açıklamasında bulundu. Bakan Kurum, "Bugün depremin 17. günündeyiz. Depremin yıkıcı etkisini bizzat hisseden şehirlerimizden birisi de Kilis oldu. Depremde vefat eden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Millet olarak hepimizin, hepinizin başı sağ olsun. Devletimiz 1. dakika itibariyle, tüm kurum ve kuruluşlarıyla beraber deprem bölgesinde, bir seferberlik şuuruyla kardeşlerimiz için çalışıyor" diye konuştu. Depremin ilk anından itibaren Gaziantep'te olduklarını, buradaki arama kurtarma, insani yardım ve hasar tespit çalışmalarından sonra gittikleri her bölgede hem hasar tespit çalışmalarını incelediklerini, hem de yeni konutların inşa edileceği yerleri belirlediklerini söyleyen Bakan Kurum, "Artık yeniden inşa ve ihya dönemindeyiz. Ülke ve millet olarak depremin yaralarını en doğru şekilde sarıyoruz. Devletimiz hasar tespit, insani yardım, geçici barınma alanlarının inşası ve yeni konutların inşası noktasında 11 ilimizde çalışmalarını en hızlı şekilde yürütüyor. Biz de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak her bir kardeşimizi yeni sıcak yuvalarına kavuşturmak için, tüm ekibimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik"

Hasar tespit çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, vatandaşların acil ihtiyaçlarına hızlıca cevap verirken, barınma ve diğer sorunlarını da kalıcı olarak giderecek adımlar attıklarını söyledi. Bu noktada hedeflerinin bir yandan geçici barınma alanlarını inşa ederken, diğer yandan da hasar tespitleri bir an evvel nihayete erdirmek olduğunu söyleyen Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesindeki her yerde, 7 bin 350 uzman personelimiz harıl harıl çalışıyor. Şu ana kadar toplam 4 milyon 371 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 188 bin binayı inceledik. 507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Kilis'imizde de 1.575 binada 2.366 bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Hasar tespit noktasında şunu da ifade etmek isterim. 6.4 lük depremden sonra Antakya, Defne ve Samandağ'da bugüne kadar incelenmiş olan; 43.624 bina ve 125.187 bağımsız bölümden oluşan; orta hasarlı, az hasarlı, hasarsız tüm yapıları tekrar inceleyeceğiz. Yine diğer bölgelerden talep oldukça oralarda da tekrar tespit yapacağız. Bir yandan tespitler devam ederken, tabi bir yandan da biz, konutları, iş yerleri ve kültürel varlıklarıyla şehirlerimizin ihyasına başlamış durumdayız."

Bugün yeni yuvaların inşası noktasında çok önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan ve Türkiye'nin önde gelen “inşaat malzeme sektörü” temsilcileriyle ve dernekleriyle bir araya geldiklerini söyleyen Bakan Kurum, "Orada kendilerine de ifade ettim. Tüm yapı sektörümüzle el ele verip, bu zorlu süreci milletimizin lehine en doğru şekilde yöneteceğiz. Sektörümüz de bu konuda sorumluluk alacak. Bu iradeyi de sektör temsilcilerimiz toplantıda ortaya koydular. Biz hep birlikte hareket etmek zorundayız. Milletimizin menfaatleri doğrultusunda hareket etmek zorundayız. Çünkü depremzede kardeşlerimizi bir an önce sıcak yuvalarına kavuşturmak hepimizin üzerine vazifedir. Bu kararlılığı da hep birlikte ortaya koyduk. Aksi bir durumu hep birlikte takip edeceğiz ve asla fiyat artışlarına izin vermeyeceğiz. Bunu da bütün kamuoyunun bilmesini isterim. Ben bu anlamda sektör temsilcilerimize de hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"2 ay içerisinde, 200 bini konut ve 70 bini köy evi olmak üzere toplam 270 bin vatandaşımızı ailesiyle birlikte ev sahibi yapmak için inşa çalışmalarımıza başlıyoruz"

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve Bakanlık olarak 200 bin konutun, tüm mikro-bölgeleme, jeolojik ve zemin etütlerini tamamladıklarını ve buna göre yer seçimini yaptıkları alanlarda, ilk konutların sözleşmelerini imzaladıklarını söyleyen Bakan Kurum, bu çerçevede Gaziantep Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Adıyaman Kâhta'da 297, Kilis Merkez'de 645 olmak üzere toplam 1.797 yeni yuvanın sözleşmelerini imzaladıklarını ve inşa sürecine başladıklarını kaydetti. Bugün de Adana Sarıçam'da 590, Gaziantep'te 600, Hatay Altınözü'nde 364, Kahramanmaraş Afşin'de 501, Pazarcık'ta 518, Şanlıurfa Birecik'te 534 olmak üzere, 3.107 yeni yuvamızın sözleşmelerini tamamladıkları bilgisini veren Bakan Kurum, yapım aşamasına geçtiklerini belirterek "Şehir merkezlerimizi nasıl 1 yıl içerisinde ayağa kaldıracaksak, köylerimizi de bu süreçte ayağa kaldıracağız. Bu çerçevede ilk etapta Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Adıyaman'da 8 bin 21, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141, Kahramanmaraş'ta 12 bin 135, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130, Kilis'te 1002 olmak üzere toplamda 70 bin köy evimizi ahırıyla, bahçesiyle, parkıyla yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz. 2 ay içerisinde, 200 bini konut ve 70 bini köy evi olmak üzere toplam 270 bin vatandaşımızı ailesiyle birlikte ev sahibi yapmak için inşa çalışmalarımıza başlıyoruz. İlerleyen günlerde diğer konutlarımızla ilgili müjdeleri de milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ben yeni yuvalarımız, yeni köy evlerimiz şimdiden hayırlı olsun diyorum"

Dünkü konut sözleşmelerinden sonra, artık 11 ildeki Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konutu seferberliğinin fiilen başladığını söyleyen Bakan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu dönüşümle birlikte şehirlerimizin geleceğini, 100 yılını planlayacak ve afetlere karşı dirençli şehirleri hep birlikte kuracağız. Çevre düzenlemesiyle, parklarıyla, bahçeleriyle, camileriyle ve okullarıyla, sosyal donatı alanlarıyla vatandaşlarımıza yeni yaşam alanlarını teslim edeceğiz. İnşallah, ardı ardına, diğer il ve ilçelerimizde de sözleşmelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde inşa edeceğimiz tüm konutlarımızı süratle tamamlayacağız, 1 yıl içerisinde yeni yuvasına kavuşmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak. Evlerimizi inşa edene kadar hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Eşya, taşınma, kira yardımı gibi tüm yardımları yapacağız. Konteyner kentlerde kalmak isteyen vatandaşlarımız için de altyapı çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Maddi-manevi vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını devletimizin tüm imkanlarıyla karşılayacağız."

Okan Genç



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