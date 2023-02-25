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Bakan Kurum: 'Deprem bölgemizi ihya ve inşa sürecinde 73 bin 972 köy evi yapacağız'

Bakan Kurum: 'Deprem bölgemizi ihya ve inşa sürecinde 73 bin 972 köy evi yapacağız'
Bakan Kurum: 'Deprem bölgemizi ihya ve inşa sürecinde 73 bin 972 köy evi yapacağız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgede zarar gören tüm köy evlerinin yeniden inşa edileceğini açıkladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı depremlerin ardından bölgedeki yıkılan köy evlerinin yeniden inşa edileceğini açıkladı. Bakan Kurum'un konuya ilişkin olarak yaptığı sosyal medya paylaşımında,” Deprem bölgemizi ihya ve inşa sürecinde 73 bin 972 köy evi yapacağız. Güvenli, sağlıklı, yöreye uygun evlerimizi ahırı, bahçesi, özgün mimarisi ile inşa edeceğiz” dedi.

Evren Doğru

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