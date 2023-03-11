Bakan Kurum: 'Diyarbakır'da 27 bin 253 konutun sahada fiilen yapımına başladık'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Başkanlığı'ndaki toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Değerlendirme toplantısı sonrası ilk konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konutlar için gerekli çalışmaların yapıldığını ve sunumların incelendiğini vurguladı. Bakan Bozdağ, “Bakanımız ve ekibiyle beraber Diyarbakır'da deprem sonrası bugüne kadar şehirde yapılan çalışmaları enine boyuna değerlendirme yapma imkanımız oldu. Yıkılmış, ağır hasarlı, orta hasarlı yıkılacak binalar ve Diyarbakır'ımıza bu çerçevede yapılacak binalarla ilgili yapılan sunumlar heyetimiz tarafından değerlendirildi. Diyarbakır'ımızla ilgili önemli kararlar burada alındığını ifade ederim. Hem Türkiye'de deprem yaşanan yerlerde hem de Diyarbakır'da Cumhurbaşkanımızın kamuoyuna taahhüt ettiği üzere vatandaşlarımızın yaşam şartları iyi ve depreme daha dayanıklı konutlar oluşturma konusunda büyük bir seferberliği bakanlığımız ve ilgili birimler tarafında yürütüldüğünü Diyarbakır'da da bir kez daha şahit olduk. Depremin hemen sonrasında 21 bin konutun inşasını başladığını görüyoruz, bu büyük bir başarıdır. İnşallah bu süreç içerisinde kalan konutları hızlıca vatandaşlarımıza halkımıza teslim edeceğiz” dedi.

"27 bin 253 konutun sahada fiilen yapımına başlamış olduk"

Bakan Kurum, Diyarbakır'da tarihe uygun bir şekilde konutları yapacaklarını belirterek “Diyarbakır'ı hep birlikte yeniden ayağı kaldıracağız. Tıpkı diğer 10 ilimizde olduğu gibi kalıcı konutlara ilişkinde yapılması gereken tüm çalışmaları depremin ilk anından nasıl seferber olduysa anlı anlayışla yürüteceğiz. Hasar tespit çalışmalarımızda sona geldik, 5 ilimizden olan Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis'te tespitler tamamlandı. Depremden etkilenen illerimizden 5 milyon 4 bin bağımsız bölümden oluşan hasar tespit çalışmaları çerçevesinde 1 milyon 760 bin binada inceleme yapılmış durumda. İçerisinde 820 bin 302 bağımsız bölümden oluşan 279 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı ve orta hasarlı olduğunun tespitini yapmış olduk. Mikro bölgeleme çalışması yaptığımız alanlarda yapım sürecini başlattık. Diyarbakır'da 18 bin konut ve 3 bin köy konutu olmak üzere toplamda 21 bin konutunun yapımını planladık. Yapılacak yerleri istişare ettik. Uzman ekipler TOKİ ile birlikte bir master plan çerçevesi içinde Diyarbakır'ın kültür ve ruhunu bu plana yansıtacağız. Toplamda 27 bin 253 konutun sahada fiilen yapımına başlamış olduk. Önümüzdeki günlerde 309 bin konutun yapımını başlatmış olacağız. 11 ilimizde eş zamanlı olarak yürüyecek bu süreç. Diyarbakır'da şehrin geleceğine ilişkin tüm esnaf için yeni sanayi sitelerinin yerleri belirleyeceğiz. Tarihi surlarda hasar gören yerlerimiz var. Surların restorasyon süreci kaldığı yerden devam edecek. Tarihi camiler, hanlar, hamamlar zarar gören ne var ise aslında uygun bir şekilde ayağa kaldıracağız. Sur'da yaptığımız anlayış ile zarar gören tüm alanları aynı anlayış ile ayağa kaldıracağız” diye konuştu.

Murat Başal



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