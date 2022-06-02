Bakan Kurum: 'Dünya su kriziyle, gıda kriziyle karşı karşıya kalacak'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde düzenlenen “İklim Değişikliği ve Sıfır Noktası Paneli”ne katıldı. Sanatçı Deniz Sağdıç ve WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli'nin katılımcısı olduğu, moderatörlüğünü doğa aktivisti Güven İslamoğlu'nun yaptığı panelde konuşan Bakan Kurum, verdikleri çevre mücadelesinin gençler için olduğunu anlattı. Kurum, dünyada yaşanan enerji krizinden sonraki süreçte su kriziyle, gıda kriziyle karşı karşıya kalınacağını belirtti.

“Dünya su kriziyle, gıda kriziyle karşı karşıya kalacak”

Dünyanın elinde bulunduğu kaynakları doğru kullanmanın gerekliliğini hatırlatan Bakan Kurum, kaynakları en verimli şekilde kullanmayı öğrenmek zorunda olduklarını vurgulayarak, “Kaynaklar aynı, aynı orman alanı var eğer kesmezseniz. Aynı su miktarı var eğer korursanız. Aslında bu bir döngü. Kaynakların değişmeyeceğini öngördüğümüzde kaynakları en verimli şekilde kullanmayı öğrenmek zorundayız. Alışkanlıklarımızı değiştirmezsek bu kaynaklarla birlikte aynı şartlarda, aynı kalitede yaşama şansımız yok. Dünya bugün enerji kriziyle karşı karşıya. Bundan sonraki süreçte su krizleriyle, gıda krizleriyle dünya karşı karşıya kalacak” dedi.

“Sıfır Atık Projesi, 140 bin kamu kurum kuruluşunda uygulamaya geçti”

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“Konuşma süresi bitti, uygulamaya geçmemiz gerekiyor. Burada hepimiz topyekun hep beraber uygulamaya geçmek zorundayız. Çanlar çalıyor, ziller çalıyor, kriz var ve bu krize karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Günlük alışkanlıklarımızı değiştireceğiz. Bizim yapmış olduğumuz Sıfır Atık Projesinin amacı budur. İsrafı önlemektir. Geri dönüşümü bütün ülkede bütün sektörlerde hakim kılmaktır. Bu manada bugün 140 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçmiş bir projedir. Bunun sayısını artırmak zorundayız. Tüm Türkiye'de o güzel doğal alanlarımızı, alanlarımızı, akarsuları, gölleri, bizi, ağaçlarımızı korumak zorundayız.”

“Tüm dünyaya örnek ülke olabilmek çok kıymetli”

“2053 yılında hedeflerimizi yakalayacağız. Liderlik ederek bilgiyi birikimi diğer dünya ülkelerine veriyor olacağız. Bu alanda yeni istihdamlar oluşturacağız” diyen Bakan Kurum, çevre ve iklim değişikliği konusunda her türlü fikre açık olduklarını kaydetti. Kurum, ada ülkesinde yaşayan gençlerin iklim değişikliğiyle beraber ülkelerinin sıkıntılar yaşayacağını söylediklerini aktararak, “Biz belki Türkiye olarak böyle bir tehditle karşı karşıya değiliz ama mücadelemizi, ortaya koymuş olduğumuz 2053 vizyonunu çok daha etkin hale getirmemiz gerekiyor. Atatürk'ün söylediği muasır medeniyetler seviyesine ulaşacağımız o günleri, vaat ettiği sürece gidebilmek adına bu işleri yapmamız çok kıymetli” diye konuştu.

Bakan Kurum, panel katılımcıların Dünya Çevre Haftası'nı kutlayarak sözlerini sonlandırdı. Panel sonrası düzenlenen “Doğa İklim Öncüleri Ödül Töreni”nde Bakan Kurum tarafından öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Huzeyfe Tarık Yaman - Mert Cerrahoğlu

