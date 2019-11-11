Bakan Kurum duyurdu: "16 milyarlık yatırım yaptık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı. Bakan Kurum, Bakanlığın bütçesine ilişkin bilgi vererek, “2020 Yılı Bütçe Teklifinde; Bakanlığımız bütçesi 2 milyar 827 milyon 733 bin TL, bağlı kuruluşumuz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi ise bir milyar 185 milyon 359 bin TL olarak belirlenmiştir. Bakanlığımız, merkez ve taşra teşkilatı personel sayımız, bağlı ve ilgili kuruluşlarımızla beraber toplamda 41 bin 682'dir” ifadelerini kullandı.

Kurum, Bakanlık hedeflerine ilişkin olarak şöyle konuştu:

“İnsan merkezli bir Kentsel Dönüşümle; öncelikli alanlarını dönüştürmüş, afetlere hazır, sağlıklı, güvenli ve kimlikli şehirlere sahip olmak. Medeniyetimizin mirası olan yatay mimariyi esas alan bir anlayışla, 250 bin Sosyal Konutumuzu tamamlamak; ev sahibi olmayan dar gelirli hiçbir vatandaşımızı bırakmamak. Sıfır Atık Projesiyle, çevremizi korumak, geri dönüşümle 20 milyarlık tasarruf ve 100 bin istihdam sağlamak. Yüzde 9,6 oranında olan doğal koruma alanı büyüklüğümüzü yüzde 17'ye çıkarmak. Yüzlerce Millet Bahçesi ve onlarca ekolojik koridorla; kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 m2'ye yükseltmek.”

Kentsel dönüşüm konusunda bir milyon 300 bin konutu dönüştürdüklerini söyleyen Kurum, “Ülkemizin tamamında, 1 milyon 330 bin konutu dönüştürdük, 5 milyondan fazla vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağladık. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında bugüne kadar yaklaşık 13 milyar lira kaynak kullandık. İller Bankamızla da, belediyelerimize 4 Milyar lira kredi desteği ve yüzde 50'ye varan oranda finans desteği sağlıyoruz. 81 Valiliğimize de bir genelge göndererek Kentsel Dönüşüm Strateji Belgelerini hazırlamalarını ve acil dönüşmesi gereken alanları belirlemelerini istedik. İllerimizden gelen strateji belgelerinden edindiğimiz sonuçlar; acilen dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konutumuz olduğunu, bu konutları en fazla 5 yıl içerisinde dönüştürmemizin gerekliliğini ortaya koydu” şeklinde konuştu.

"Bu yılın ilk 10 ayında toplam 31 bin yeni konutun satışını gerçekleştirdik"

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile 2003-2019 yılları arasında yaklaşık 160 milyar TL yatırımla, 853 bin konut inşa ettiklerini kaydeden Kurum, “2019 yılı için kentsel dönüşüm ve sosyal konutlar dâhil olmak üzere tüm projeler için yaklaşık 16 milyarlık yatırım yaptık. Bu yılın ilk 10 ayında toplam 31 bin yeni konutun satışını gerçekleştirdik, 42 bin 161 konutu da vatandaşlarımıza teslim ettik. 2 bin 14 şehit ailesi ile görev mağduru vatandaşlarımıza 243 milyon TL'lik faizsiz konut kredisi kullandırdık. Bu rakam Ekim ayı itibarıyla, toplamda 24 bin 537 aileye olmak üzere 1 milyar 212 milyon TL'ye ulaşmış durumdadır. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız için ürettiğimiz projelerin de etkisiyle, birinci el konut satışında; TOKİ'nin payı 2017 yılında yüzde 7,5 iken bu rakamı 2019 yılında yüzde 11'e yükselttik. Halen 317 şantiyemizde, yaklaşık 83 bin konut ve ilave sosyal donatıların inşası devam etmektedir” dedi.

5 gün önce Coğrafi Bilgi Sistemleri Kararnamesi yayınlandığına dikkat çeken Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Buna göre; Şehirlerimizin yeşil alan ve donatı ihtiyaçları anlık olarak takip edilebilecek ve gerekli yatırımların yönlendirilmesi sağlanacak. Şehirlerimizin 3 boyutlu dijital ikizlerini oluşturduk. 2020 yılında sistem tüm belediyelerimizin kullanımına açılacak. Böylelikle, yapılar izlenecek ve kaçak yapılar dijital olarak takip edilip önlenebilecek. Yüksek maliyetlere sebep olan mükerrer veri üretiminin önüne geçilecek."

Bakan Kurum, son olarak şunları söyledi:

“Ülkemizde 2 bin 469 doğal sit alanı ve 2019 yılında ilan edilen 2 adet Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi ile birlikte 18 ÖÇK Bölgemiz bulunmaktadır. Hedefimiz, ülkemiz yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 9,6'sı oranında olan koruma alanı büyüklüğümüzü OECD ortalaması olan yüzde 17'ye çıkarmak. Son olarak Salda Gölü'müzün çevresini, Karaburun ve Ildır Körfezimizi Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan ettik. toplam doğal sit alanı büyüklüğümüzü 2 milyon hektardan 2,5 milyon hektara çıkarıyoruz. 22 ilimizde ekolojik koridorlar oluşturuyoruz. Ankara'da; içerisinde Mogan Gölü'nün de olduğu ekolojik koridorumuzun uzunluğu, tam 35 kilometre olacak."