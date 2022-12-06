Bakan Kurum: 'Düzce'de hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin ardından 300 kişilik uzman ekiple yapılan kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Bakan Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Düzce'de hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Ekiplerimiz 66 bin 172 bina, 166 bin 375 bağımsız birimi inceledi. Yıkılacak, ağır hasarlı 791 yapı var. 210 binanın yıkımını şimdiden tamamladık ve yenilerini yapmak için de ihale sürecini başlattık. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden hızla sağlıklı konutlarımızı inşa edeceğiz“ ifadelerine yer verdi.

Hasar Tespit çalışmalarında 791 bina ağır hasarlı olarak tespit edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Düzce'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı aralarında inşaat mühendislerinin de bulunduğu 300 kişilik uzman bir ekiple hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Depremin ardından uzman ekiplerin 2 saat içerisinde olay yerine intikal ettiğinin altı çizilen Bakanlık açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

“Depremin hemen ardından Düzceli afetzede vatandaşlarımızın yanında olduk. 23 Kasım 2022 tarihinde başlayan hasar tespit çalışmalarımızın neticesinde; 166 bin 375 bağımsız bölüm içeren 66 bin 172 bina inşaat mühendislerinden oluşturulan hasar tespit ekiplerince incelenmiştir. Hasar tespit çalışmaları tamamlanan binalardan 791 bina ise ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Hasar tespit çalışmalarına takiben yine Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda kalan 581 binada kontrollü yıkım çalışmaları devam etmektedir.”

Kemal Diri - Yunus Emre Aytekin



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.