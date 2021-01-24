Bakan Kurum: 'Elazığ ve Malatya'da dönüşüm süreci tüm Türkiye ve dünyaya örnek olacak'

Geçtiğimiz yıl bugün meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 20 binden fazla konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda tamamlanan yüzlerce konut ise hak sahiplerine kura ile teslim edildi.

Depremin yıl dönümü kapsamında Elazığ'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını gezerek incelemelerde bulundu. Bizmişen bölgesinde yapımı tamamlanan konutları inceleyen Bakan Kurum, burada basın açıklamasında bulundu.

“7 bin 200 arkadaşımızla sahada bilfiil çalıştık”

24 Ocak günü tüm Türkiye'yi derinden yaralayan bir depremin meydana geldiğini anımsatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Sivrice merkezli depremde Elazığ ve Malatya'da 41 canımızı yitirdik. Hem Elazığ'da hem Malatya'da hissedilen deprem sonrasında da hızlı bir şekilde çalışmaları başlattık. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk milletinin, 83 milyonluk büyük ailemizin başı sağ olsun. Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, İçişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, biz de bakanlık olarak Elazığ'a hareket ettik. Depremin olduğu o andan itibaren hızlı bir şekilde çalışmalarımızı başlattık. Toplamda 4 bin 700'ü arama kurtarma personeli olmak üzere 7 bin 200 arkadaşımızla sahada bilfiil çalıştık. Gerek enkaz kaldırma çalışmaları gerekse hasar tespit çalışmalarını eş zamanlı yürüttük” şeklinde konuştu.

“Türkiye tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini başlattık”

Vatandaşları sağlam ve güvenli konutlarda oturtmak amacıyla inşa sürecini başlattıklarını aktaran Bakan Kurum, “Toplamda Elazığ ve Malatya'da 26 bin konutluk, Türkiye tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini başlattık. Bu çerçevede 6 ay gibi kısa bir zamanda Sürsürü, Bizmışen, Yazıkonak, Akçakiraz, Aksaray, Abdullahpaşa ve Gümüşkavak mahallelerimizde tam 2 bin 500 konutun teslimini yapıp, vatandaşlarımızın bu konutlarda oturmasını temin ettik. Yarın da depremin üzerinden bir yıl geçmiş 25 Ocak'ta Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ilimizdeki 8 bininci konutu teslim edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi diğer konutlarımızı da etaplar halinde teslim etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte salgın koşullarına rağmen zor şartlara rağmen, TOKİ, AFAD, bakanlığımızın tüm genel müdürlükleri, ilgili tüm STK, belediyemiz ve milletvekillerimiz el birliği içerisinde bu süreci Elazığlı kardeşlerimizle geçirdi” diye konuştu.

“Elazığ ve Malatya'da bu dönüşüm süreci tüm Türkiye ve dünyaya örnek olacak”

Kendilerini Elazığ ve Malatyalı olarak gördüklerini dile getiren Bakan Kurum, “Onlarla birlikte olmak suretiyle bu süreci hızlı bir şekilde götürmeye çalıştık. Onların rızası çerçevesinde bu dönüşüm projesini gerçekleştirdik. Bittiği zaman Elazığ ve Malatya'da bu dönüşüm süreci tüm Türkiye ve dünyaya örnek olacak. Önemli bir dönüşüm projesi olarak hafızalara kazınacaktır. Artık Elazığımız depreme daha dayanıklı, sağlam konutlarıyla giriyor. Vatandaşlarımızla da görüşmeler yapıyoruz. En son ki yaşanan 5.3 şiddetindeki depremi evlerinde hissetmemişler. Bu bize gurur veriyor ve mutlu ediyor. Çünkü biz 12 ay önce nasıl Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin hüznün, acısını yaşadıysak şimdi de mutluluklarını şahit olacağız. Onlarla birlikte güvenli bir geleceğe, Elazığ'ın yarınlarına hep beraber hep beraber imza atmış olacağız. Yine bu süreçte 77 bin binada hasar tespit çalışması yapıldı. 4 bin 700 binanın yıkımı tamamlandı. Hızlı bir şekilde bu inşa sürecini tamamladık” diye kaydetti.

Bakan Kurum'a, Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar, Sermin Balık, Metin Bulut, Zülfü Demirbağ ile ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

Kamil Can Kılıç - Hamdin Kılıç -Rıdvan Yeşilırmak