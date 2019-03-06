Bakan Kurum, 'Enteresan' ve 'Ürkütücü' diyerek İzmir rakamlarını açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valiliğini ziyaret etti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın makamında gerçekleşen ziyarette; Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da yer aldı.

Bakan Kurum, ziyaretin ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda İzmir hakkında önemli bilgiler paylaşan Bakan Kurum, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bir ay 81 ile genelge gönderdik. Şehirlerde ne kadar riskli alan, riskli bina varsa tespitini yapıp bize 3 ayda bildirilmesi talimatını verdik. İzmir'de ön tespit çalışmaları yapıldı. Ancak çok enteresan durumla karşı karşıyayız. İzmir'imizde İmar Barışı kapsamında tam 793 bin başvuru var. İzmir genelinde 1 milyon konutun olduğun biliyoruz. Dolayısıyla yüzde 70- 80'inin İmar Barışı'na başvurduğunu görüyoruz.

Riskli alan ve bina tespitini yaptığımız Bakanlığımız Genel Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü çerçevesinde 1 milyon binanın da, risk derecesi farklı olabilir ama yüzde 70'inin riskli bina ve alandan oluştuğunu görüyoruz. Bu gerçekten ürkütücü bir tablo. Nüfusa orantılarsak eğer Türkiye genelinde İmar Barışı'na başvurma yüzdesi yüzde 12 iken İzmir'imizde yüzde 19 seviyelerinde. Değerli İzmirlilerimize şunları söylemek istiyorum; İzmir'imizde kentsel dönüşüm elzem. Bu yadsınamaz. Bunun siyasi karşılığı da yok. Bu yapılması gereken iş. Deprem kuşağında yaşıyoruz. Bugüne dek 82 bin canımızı kaybettik. Artık can kaybetmek istemiyoruz. Başka anamız ağlasın istemiyoruz. İzmir'de bu dönüşümü yapacağız. 1 milyon binanın yüzde 70'i riskli gözüküyor. Her evde 4 vatandaş oturuyorsa 3 milyon vatandaşı ilgilendiren bir sorun” diye konuştu.

Nihat Zeybekci'nin önemli projeleri olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Başkanımızın önemli projeleri var. 3 uydu kent oluşturacak. Şehrin çeperlerinde üç yeni şehir oluşturmak üzere, burada hem şehrin büyümesini kontrol altına almak ve nüfus artışını kontrol altına almak amacıyla projesi var. Bu proje önemli. Çeperlerde yapacağınız şehirler, şehrin içindeki yoğunluğu azaltacaktır. Şehir merkezlerindeki yüksek yoğunluktaki yapıların dönüşümü için önemli bir süreç olacak.”

"5 yıl için 1,5 milyon konut”

Yerinde dönüşüm yapmak zorunda olduklarını kaydeden Bakan Kurum, İzmir'de, Fransız tipi balkonların ve cumbaların olduğu, Ege'nin kültür ve mimarisini yansıtan az katlı projelerle dönüşüm yapmak istediklerini söyledi. Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Biz yılda 300 bin konut dönüşümü yapacağız. Bunu yaparken de vatandaşın rızası çerçevesinde yapacağız. Bu dönüşümü 5 yıl için 1,5 milyon konut, 20 yılda da 6.7 milyon konutu dönüştürmek suretiyle bu dönüşüm işini yapmak istiyoruz. İzmir'in en önemli, en elzem sorunu budur. Bu kadar riskli binanın olduğu bir şehirde, dönüşüm yadsınamaz bir gerçektir."

İzmir'e ilk etapta 2 bin 584 sosyal konut

Dün 67 ilimizde 50 bin sosyal konut uygulaması başlattıklarını hatırlatan Bakan Kurum, "Başvurularımız bugün itibariyle başlıyor. 19 Nisan'a kadar sürecek. İzmir'e ilk etapta 2 bin 584 tane sosyal konutun yapımına ve talep toplanmasına bugün itibariyle başlamış olacağız. İzmir'de 2+1 konutlarımızın en düşük taksit tutarı 583 lira. 3+1 konutlarımızın taksit tutarları ise bin 178 liradan başlıyor, 240 aya kadar da vadelerimiz var. Bu, İzmir'de birçok ilçede bu kiraların daha altında ödeme demek. Kira öder gibi ev sahibi olabilmek demek. İlk etapta 2 bin 584 konutu yaptık, diğer ilçelerimizde de sosyal konut, alt gelir grubu konut ve şehir gazi ailelerimiz ile emekli vatandaşlarımıza yönelik konut uygulamalarını da diğer ilçelerimizde geliştireceğiz. Bir taraftan kentsel dönüşüm yaparken diğer taraftan sosyal konut uygulamalarıyla deprem riski ve barınma sorunu en aza indirmeyi hedefliyoruz. Tüm ilçelerde nüfusumuza yetecek şekilde sosyal konut uygulaması yapacağız. Başvurularda 2+1 evler için 25 yaşını doldurmuş olması, ilçesinde bir yıl oturma şartı var. Ayrıca 4 bin 500 geliri aşmaması gerekiyor. 3+1 evler için de 18 yaşını doldurması, ilçesinde bir yıl oturma şartı aranıyor, gelir sınırlaması ise yok” dedi.

“Bu görüntülere müsaade etmeyeceğiz”

Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"İzmir'de yağmur çok atık su artıma tesisi kalmıyor. Türkiye'de 2023'e geldiğinde yüzde 100 nüfusa hizmet verecek şekilde atık su arıtma hizmeti vermek istiyoruz. İzmir Körfezin kirliliğini giderecek atık su arıtma tesisinin yapılması önem arz ediyor. İnşallah 2023 yılına kadar İzmir Körfezinde atık su bırakmayacağız, atık su atılmasına müsaade etmeyeceğiz. Şehrimizde çöplerimiz vahşi depolanıyor. Biz bırakın çöp depolamayı sıfır atık uygulamasına geçtik. Vahşi depolamadan düzenli depolamaya geçmemiz gerekiyor. İzmir'de kişi başı yeşil alan miktarı 1.6 metrekare. Hedefimiz 5 yılda bunu 10 kat artırmak. Millet bahçeleri ile iklim değişikliği ile ilgili mücadelede iklim değişikliği etkilerini en aza indirmek istiyoruz. Bayraklı Çiçek Mahallesindeki kayaların düşmesi nedeniyle vatandaşın can ve mal güvenliği söz konusuydu. Bu binaların boşaltma sürecini başlattık. 23 bin metrekarelik alanda vatandaşın rızası çerçevesinde dönüşümü yapmak istiyoruz. 21. yüzyılda ülkemize yakışmayan bu görüntülere müsaade etmeyeceğiz.”

Ceren Atmaca - Tolga Tahçı



