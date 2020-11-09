Bakan Kurum: 'Evlerine kaya düşme riski olan vatandaşların taşınma süreci başladı'

İzmir'deki deprem nedeniyle yıkılan binaların enkaz alanlarında ve deprem nedeniyle kaya düşme riski olan bölgelerde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, artçı depremler nedeniyle kaya düşme riski olan alanda binaların taşınma sürecini bugün itibariyle başlattıklarını ifade ederek, “O alanları boşaltıyoruz ve o alanda kaya düşme riski olan binalarda oturan vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımlarını yapmak suretiyle onları da rezerv alandaki sağlam güvenli konutlarımıza taşıyacağız” dedi.



Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarını başladıklarını açıklayan Bakan Kurum, “Sahada vatandaşlarımızın taşınma süreçlerine dair, binaların hasar tespiti ve bu sürece ilişkin tüm ihtiyaçlar birebir Valiliğimiz koordinasyonunda gerçekleşiyor. Vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa karşılamak suretiyle yürütmeye gayret gösteriyoruz. Bir taraftan hasar tespitini yapıyoruz, bir taraftan da sahada gezici laboratuvarımızla binalardan aldığımız karot, beton ve demir numuneleriyle hem beton dayanımına hem de demirlerdeki çekme dayanımına bakmak suretiyle binalardaki hasarların tespitini yapıyoruz. Bugün itibariyle 50 binada eşya taşıma ve tahliye çalışmalarını tamamladık ve yıkım süreçlerini başlattık” dedi.

“90 bin 813 binada hasar tespit yapıldı”

23 vatandaşın halen hastanede tedavi gördüğünü ifade eden Kurum, “Sahada 7 bin 100 personelle, bine yakın araçla vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Hasar tespit çalışmalarımız bugün itibariyle 90 bin 813 binada yapıldı, 484 bin bağımsız bölüme ulaştık. Acil yıkılacak, ağır hasarlı bina sayısı 384, bağımsız bölüm sayısı da 4 bin 489'a ulaştı. Az hasarlı 4 bin 187, orta hasarlı 4 bin 832 binamız var” diye konuştu.

Depremzedeleri, çadır kentten daha güvenli daha sıcak ortamlara taşımak amacıyla İzmir Valiliği'nin tüm çadırlara uğrayarak vatandaşların, misafirhanelerde, yurtlarda ve otellerde kalmalarını sağlamak amacıyla görüşmeler yaptığını açıklayan Kurum, “Vatandaşımızın hem bu süreçte kira, taşınma ve eşya yardımı hem de bundan sonraki süreçte barınma ihtiyaçlarına ilişkin talepleri çadır kentlerde ve mahallelerdeki koordinasyon alanlarında alınıyor. Yaklaşık 3 bin 900 başvuru alındı ve bu başvurular hızlı bir şekilde karşılandı. Vatandaşlarımız, hasar tespitlerini ‘hasartespit.csb.gov.tr' adresinden detaylı bir şekilde öğrenebilirler. Bu çerçevede aldığımız taşınma ve kira yardımları başvurularımızı da hızlı bir şekilde ödüyoruz” dedi.

“Mobilya firmalarından bin vatandaşa 25 bin TL'lik mobilya”

Evinden eşyasını alamayan vatandaşlarımız için biz 30 bin TL Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan vereceğimizi ifade etmiştik. Bunun dışında eşyasını alamayan ve yıkılmış binalarda yaşayan vatandaşlarımızdan bin aileye de Türkiye'deki değişik mobilya firmaları her ev için 25 bin TL değerinde eşya yardımı yapacak. Valiliğimiz koordinasyonunda hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza bu eşyalar da temin edilecek. Bugüne kadar vatandaşlarımıza 14 milyon TL de ödeme yapıldı” şeklinde konuştu.

“Çadır alanlarında 5 bin 800 vatandaşımız kalıyor”

Konut projelerinde de son safhaya gelindiğini açıklayan Bakan Kurum, “Yerinde 2 bin, rezerv alanda 3 bin konut projelendiriyoruz. Bunun dışında rezerv alanda fazla konut üreterek İzmir'de orta hasarlı binalara ilişkin, vatandaşlara ada bazında anlaşmaları kaydıyla üreteceğimiz rezerv konutlardan da gelen talebe göre onlara her türlü yardımı, desteği bakanlık olarak vereceğiz. Bu çerçevede projelerimiz söz verdiğimiz gibi 1 ay içerisinde başlayacak ve 1 yıl içerisinde de tamamlanacak. Çadır alanlarında 5 bin 800 vatandaşımız kalıyor. 15 gün sonra konteyner kent alanımızı tamamladığımızda hem misafirhanelerde hem de konteyner kent alanında vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçlarını da karşılamış olacağız. Şuan için İzmir'in her yerinde depremzede vatandaşlarımızla bir aradayız. Onların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalışıyoruz” dedi.

“Evlerine kaya düşme riski olan vatandaşların taşınma süreci başladı”

Bayraklı ilçesindeki Çiçek Mahallesinde, artçı depremler nedeniyle kaya düşme riski olan alanı da incelediklerini ifade eden Kurum, “Bu alanda da heyelan riski ve kaya düşme riski olan binaların taşınma sürecini bugün itibariyle başlatıyoruz. O alanları boşaltıyoruz ve o alanda kaya düşme riski olan binalarda oturan vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımlarını yapmak suretiyle onları da rezerv alandaki sağlam güvenli konutlarımıza taşıyacağız. İzmir'i sokak sokak, mahalle mahalle geziyoruz. Vatandaşımızın bizden talep ettiği her alana ilişkin, hem kentsel dönüşüm noktasında hem de vatandaşımızı daha sağlam güvenli alanlara taşıma konusunda desteklerimizi yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ali Gözeten - Halil Karahan