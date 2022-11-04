Bakan Kurum: 'Evlerinize huzur içerisinde gireceksiniz, oturacaksınız'

Beykoz, Tokatköy Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm projesinin temeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı tören ile atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Beykoz Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen proje çerçevesinde Tokatköy Mahallesi'ndeki 82 bin 792 metrekarelik kentsel dönüşüm alanında toplam 776 yeni konut ve 47 iş yeri yapılacak. Temel atma töreniyle inşası başlayacak evler hak sahiplerine 20 yıllık vade ve uygun ödeme koşullarıyla teslim edilecek. Kentsel dönüşüm anlamında ilçe için dönüm noktası olacak proje tamamlandığında hak sahipleri depreme dayanıklı modern konutlarıyla birlikte tapularına da kavuşacak.

Temel atma töreninde konuşan Bakan Kurum, “Biz hep milletimiz ile yol yürüdük. İnşallah aynı anlayışla, eser siyaseti, hizmet siyaseti anlayışıyla da yol yürümeye devam edeceğiz. Bugün; Beykoz'umuz için, İstanbul'umuz için, ülkemizin yarınları için, son derece önemli, kıymetli, büyük bir adımı daha hep birlikte atıyoruz. Beykoz Tokatköy Mahallemizde, sizlerin heyecanla beklediği büyük dönüşümü başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Bizleri misafirperverliğiyle, güler yüzüyle karşılayan her bir kardeşim, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar getirdiniz” dedi

Bakan Murat Kurum, “Devletimiz her zaman milletinin yanında olmuştur, kimseyi mağdur etmemiştir. İnşallah evlerinize huzur içerisinde gireceksiniz, oturacaksınız, tapularınızı alacaksınız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz bu zamana kadar verdiğimiz tüm sözleri tuttuk. Allah'ın izniyle aziz milletimizin desteği ve dualarıyla da Tokatköy'deki sözümüzü tutacağız. Konutlarınızı, tapularınızı sizlere 2 yıl içerisinde vereceğiz” dedi.

Temel atma töreninde konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Anlamlı bir işe hep birlikte imza atıyoruz. 24 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum, çok farklı hükümetler ile çalıştım, ama 20 yılı AK Parti hükümetleri ile oldu. AK Parti hükümetleri döneminde çok farklı bakanlarımız ile de çalıştım, bürokratlarımız ile de çalıştım. Fakat bu dönem bir başkaydı. Bugün hariç, Sayın Bakanımız Beykoz'a dolu dolu 8 gününü verdi. Genel müdürlerim, bakan yardımcılarım günlerini aylarını verdiler. Onlar Türkiye için çalışıyorlar ama gündemlerinin hep ilk maddesinde Beykoz olmuştur” diye konuştu.

Ömer Karaoğlu - Emre Sertdemir - Cüneyt Sevindik

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