Bakan Kurum, Gölbaşı'nda incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde Gölbaşı'nda gerçekleştirilen TOKİ kura çekimine katıldı. Programın ardından Gölbaşı Belediye Başkanlığını ziyaret eden Kurum, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'ten ilçedeki projeler hakkında bilgiler aldı. Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından yapımı süren Gölbaşı Millet Bahçesi'ne geçerek alanda yapılan çalışmaları inceleyen Kurum, yetkililerden bilgi aldı, çalışanlarla fotoğraf çektirdi. Burada bir konuşma gerçekleştiren Kurum, Ankara'da 6 yapımı süren 6 millet bahçesinin bir kısmının inşa, diğer kısmının da ihale aşamasında olduğunu dile getirdi.

Gölbaşı Millet Bahçesi'ni mart ayında vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyleyen Kurum, Mamak'ın Altıağaç Mahallesi'ndeki askeri bölgeye yapılacak millet bahçesi projesinin ihalesinin yapılacağını açıkladı. Kurum, daha sonra AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek Gölbaşı temaslarını sona erdirdi.

Huzeyfe Tarık Yaman - Berkay Hasan Karayakas



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.