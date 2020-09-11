Bakan Kurum ile 14 yaşındaki Emre'nin gülümseten diyaloğu

Emre, Bakan Kurum'a, önce mühendis olup olmadığını ardından kendisinin de mühendis olup yanında çalışmak istediğini söyleyerek söz vermesini istedi. Bakan Kurum'da Emre'ye, söz vererek iyi mühendis olmasını istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak'ta 41 kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce yapının hasar gördüğü deprem sonrası yapılan çalışmaları geldiği Elazığ'da yerinde inceledi. Dün akşam saatlerine kadar sahada inceleme yapan Bakan Kurum, Mustafapaşa Mahallesi'ndeki şantiye bölgesinde incelemede bulunurken, yanına 14 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Emre Kaya geldi. Küçük Emre, önce "Bakanım hoşgeldiniz" dedi. Bakan Kurum'da "Hoş bulduk eyvallah nasılsın" diye sorunca ikili ayak üstü sohbet etti.

"Siz mühendis misiniz?"

Bakan Kurum'a hal hatır soran Emre, sonrasında, "Siz mühendis misiniz,bende büyüyünce mühendis olmak istiyorum. Ama sizden bir isteğim var. Ben mühendis olduğum zaman sizin yanınızda çalışabilir miyim" dedi.

Kendisinin mühendis olduğunu belirten Bakan Kurum ise, "Öyle mi iyi inşaatları yaparsın işte, şimdiden başla çalışmaya, tabi çalışabilirsin"diye cevap verdi.

Emre bu kez Bakan Kurum'a "Söz mü?" diye sordu. Bakan Kurum'da "Söz iyi mühendis ol çok çalış depremde böyle evler yıkılmasın" diyerek cevap verdi.

Konuşma sonrası Emre Kaya," Bakanıma büyüdüğüm zaman mühendis olacağımı ve onun yanında çalışmak istediğimi söyledim. O da büyüdüğünde iyi bir mühendis olursan seni yanıma alacağım, iyi bir mühendis olursan depremde yıkılmayan evler yapmanı bekliyorum dedi" diyerek Bakan Kurum'la yaptığı sohbeti anlattı.