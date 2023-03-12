Bakan Kurum: 'İlk İş Yerim' için kuralar ilk kez çekilecek'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen ancak 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül 2022 tarihinde açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleri 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenmişti. Ara verilen kura çekimlerine 6 Mart itibarıyla Ankara ile tekrar başlandı.

“‘İlk İş Yerim' için kuralar ilk kez çekilecek”

Bakan Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla “İlk İş Yerim” projesi kapsamında 10 bin iş yeri için kura çekimlerine başlandığını duyurdu. Bakan Kurum, yayımladığı mesajında, “250 alt sektörü harekete geçiren “İlk Evim, İlk İş Yerim“ projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz” dedi.

“İlk İş Yerim” kuraları 15 Mart'ta 12 il ve ilçede 3 bin 106 hak sahibi için çekilecek

“İlk İş Yerim” kuraları 15 Mart tarihinde Aksaray'ın Merkez ilçesinde 220, Konya'nın Meram ilçesinde 308, Isparta'nın Merkez ilçesinde 271, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 55, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 44, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bin 100, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 88, İzmir'in Torbalı ilçesinde 77, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 81, Konya'nın Çumra ilçesinde 25, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 276, Trabzon'un Of ilçesinde 286 ve Van'ın Edremit ilçesinde 275 olmak üzere 12 il ve ilçede 3 bin 106 hak sahibi için çekilecek.

“‘İlk Evim Arsa' kuraları 13-17 Mart tarihleri arasında 23 ilde 21 bin 120 hak sahibi için çekilecek”

Bakanlık açıklamasında 13-17 Mart tarihleri arasında 21 bin 120 hak sahibi için müstakil ve müşterek arsa kuralarının noter huzurunda şu illerde çekileceği belirtildi:

“Erzincan Merkez 550, Kırşehir Merkez bin 100, Bingöl Merkez 440, Aydın Merkez 165, Isparta Merkez 440, Afyonkarahisar Merkez bin 320, Balıkesir Merkez 2 bin 200, Aksaray Merkez 660, Kayseri Merkez bin 650, Konya Merkez 4 bin 400, Tunceli Merkez 110, Kars Merkez 330, Iğdır Merkez 330, Karabük Merkez 220, Trabzon Müşterek Arsa 495, Ağrı Merkez 275, Nevşehir Merkez 770, Uşak Merkez 330, Karaman Merkez 880, Trabzon Merkez 55, Denizli Merkez 550, Batman Merkez 550 ve Eskişehir Merkez 3 bin 300.”

Muhammed Musab Gümüşer - Berkay Hasan Karayakas



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