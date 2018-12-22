Bakan Kurum: 'İmar barışından 9 milyon 210 bin vatandaş yararlandı'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Gaziantep Valiliğini ziyaret eden Bakan Kurum çıkışta açıklamalarda bulundu.

"İmar barışından 9 milyon 210 bin vatandaş yararlandı"

İmar barışı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "İmar barışından 9 milyon 210 bin vatandaş başvurdu. 310 milyar 350 milyon TL bedel yatırdılar. 31 Aralık'ta bu süreç tamamlanıyor" dedi.

"Sahil şeridindeki yalıları kapsamıyor"

Sahil şeridindeki yalıların düzenlemeden yararlanmayacağını belirten Bakan Kurum, "Daha önce belli alanları imar barışına dahil etmemiştik. Ancak Sarıyer bölgesini fiilen öngörünüm bölgesi olmayan ancak öngörünüm sınırlarında yer alan alanı imar barışı kapsamına almıştık. Yapılan düzenleme bununla ilgiliydi. Boğaz sahil şeridindeki yalılar bu düzenlemeye dahil değildir" diye konuştu.

Bakan Kurum yıkılan Kamil Ocak Stadyumunun modern bir meydana dönüşeceğini, millet bahçesi olacak olan meydanda Selahaddin Camii'nin de bulunacağını belirtti.

Lider Olgun - Barış Türel

