Bakan Kurum: 'İmar barışından 9 milyon 500 bin kişi faydalandı'

Bir dizi incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak için Trabzon'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon Valiliğinde belediye başkanları ve milletvekilleriyle kentteki çalışmaları ve yatırımları değerlendirdi. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Bugün 4 bin yıllık tarihi ile yerli ve milli duruşuyla kendini ispatlamış Trabzonumuzdayız. Burada belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ve valimizle belli bir kararlar aldık. Trabzon'u hak ettiği noktaya taşımak, bölgede zaten lojistik bir üst konumunda, bu konumu daha yukarıya taşıma adına mücadele veriyorlar. Bizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu mücadeleye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde destek vermeye çalışıyoruz" dedi.

"2023 yılında Çömlekçi kentsel dönüşümünü tamamlayacağız"

Çömlekçi'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına 2019 yılında başlayacaklarını dile getiren Bakan Kurum, "Çömlekçi kentsel dönüşüm alanı yaklaşık 8.7 hektar ala.nbbugüne kadar hem belediye başkanlarımız hem de Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız, hem de bölge bakanlarımız buraya çok büyük emek verdiler. Bu emek neticesinde proje belli bir safhaya geldi ancak projeyi artık biz uygulama safhasına getirmek istiyoruz. 8,9 hektarlık alanda Çömlekçi kentsel dönüşüm alanına 2019 yılı içerisinde inşaatlarına başlayacağız. 2023 yılında da Trabzon'un tarihine, mimarisine ve kültürüne uygun projeleri gerçekleştirip, buranın dönüşümünü inşallah tamamlamış olacağız" şeklinde konuştu.

"Kentsel dönüşüm içerisinde vatandaşımızın rızasını almadan biz de bakanlık olarak hiçbir gelişmeye, dönüşüme müsaade etmeyeceğiz" diyen Bakan Kurum, "Zağnos Vadisi, Pazar Kapı bölgesinde yine Trabzon tarihinin, kültürünün ön plana çıktığı bir bölgede. Bu bölgede de vatandaşlarımızla iş birliği içerisinde onların rızasını alarak hem Pazar Kapı bölgesinde, hem Zağnos bölgesinde yine dönüşüm projesini 2019 yılında başlatacağız. Böylelikle Çömlekçi, Zağnos Vadisi, Pazar Kapı ve yeni yaptığımız cami ile birlikte Trabzon'un tarihi, kültürü ön planda olduğu gerçekten bölgenin dokusuna uygun projeyi burada gerçekleştirdiğimizde inşallah örnek bir şehircilik anlayışını bu bölgede sergilemiş olacağız.

Kentsel dönüşüm içerisinde vatandaşımızın rızasını almadan biz de bakanlık olarak hiçbir gelişmeye, dönüşüme müsaade etmeyeceğiz. Dolaysıyla vatandaşımızın içinde olduğu dönüşüm projesini bu bölgede yapmış olacağız" diye konuştu.

Trabzon için ve bölge için çok önemli olan balıkhane projelerinin olduğunu kaydeden Bakan Kurum, "Hem balıkhane hem de kadınlarımızın köy ürünlerini sattığı, doğal ürünlerin satıldığı bir pazarımız var. Hem balıkhane projesini hem de doğal ürünlerin satıldığı pazarımızı 2019 yılı içerisinde tamamlayıp buradaki ticaret yapan vatandaşlarımıza burayı satmak üzere bu projeyi yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Sokak sağlıklaştırma projesi

Trabzon meydanını düzenlediklerini vurgulayan Bakan Kurum, "Trabzon'un kanalizasyonuna, atık su arıtma tesisine ilişkin çok büyük projemiz var. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve İller Bankası Genel Müdürlüğümüz birlikte yürütüyorlar. Proje büyük bir ilerleme katetti. Biyolojik arıtma yapılmasına ilişkin planlama süreci devam ediyor ve tamamlanmasına ilişkin de bakanlığımız projeye hem maddi hem de teknik anlamda destek verecek. Bunu da çok kısa zamanda bitireceğiz. Trabzon meydanı düzenlendi. Burada tabela kirliliği ve cephelerde tarihi binalara uygunluğu sağlamak adına yine Büyükşehir Belediyesiyle Trabzon meydanındaki binalarımızın cephelerini, tabelalarını iyileştirme adına bu meydanda sokak sağlıklaştırma projesi yapacağız. Devamında da hem Maraş Caddesi hem de uzun sokakta bu sağlıklaştırma çalışması etaplar halinde devam edecek" dedi.

"Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi yapacağız"

Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun yerini millet bahçesine çevireceklerini belirten Bakan Kurum, "Trabzonspor hem bölgemizin hem de ülkemizin güzide bir kulübü, başarılarla dolu tarihi var. Hüseyin Avni Aker Stadyumumuzun yerini millet bahçesine çeviriyoruz. Orada yine Trabzonspor'un anısını taşıyacak ögeleri tribünden, spor kulübünün geçmişte başarılarıyla dolu kulübün temsil edildiği bir müzede barındıracak bir millet bahçesi, yine Akçaabat'ta bir millet bahçesi projemiz var. 22 bin 800 metrekarelik bir alanda Vakfıkebir'de 22 bin metrekarelik bir alanda 3 tane millet bahçesini bakanlığımız, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın eliyle 2019 yılı içerisinde başlayıp, yine 2019 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyor. Diğer ilçelerimizde cadde, sokakta sokak sağlıklaştırma projesi yapacağız" şeklinde konuştu.

"İmar barışından 9 milyon 500 kişi faydalandı"

İmar barışıyla ilgili olarak ise Bakan Kurum, "Bugün itibariyle imar barışına başvuran vatandaşımız, yaklaşık 9 milyon 500 vatandaşımız imar barışından faydalandı. Toplam ödenen bedel de 14 milyar TL, 31 Aralık'ta süreç tamamlanıyor. Sürecin uzatılmasıyla ilgili olarak ciddi bir talep var. Bunu biz 31 Aralık'ta değerlendirmiş olacağız. Ancak 31 Aralık'a kadar vatandaşımızın ödemeleri yapılabilmesi adına hafta sonu tüm kamu bankaları açık olacak ve imar barışı sürecinden vatandaşımız hafta sonu da faydalanabilecek. Diğer özel bankalarla da görüşmelerimiz sürüyor. Bunun duyuruları olacaktır" ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin - Ozan Köse

