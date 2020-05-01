İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Kurum: 'İmrahor Vadisi Başkentimize nefes aldıracak'

Bakan Kurum: 'İmrahor Vadisi Başkentimize nefes aldıracak'
Bakan Kurum: 'İmrahor Vadisi Başkentimize nefes aldıracak'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ankara'nın en büyük yeşil alanlarından biri olacak İmrahor Vadisi Başkentimize nefes aldıracak” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da yapımı devam eden İmrahor Vadisi Millet Bahçesi çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum, “Her ilimize en az 1 millet bahçesi yapma hedefi ile başlattığımız çalışmalarımız kapsamında, yılsonuna kadar yapımını tamamlamayı planladığımız İmrahor Vadisi Millet Bahçesi projemizin çalışmalarını yerinde inceledik. İmrahor aynı zamanda Ankaramızın ekolojik koridoru olacak.

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi projemiz, içerisinde yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, millet kıraathanesi ve bir de tarım müzesinin bulunduğu çok geniş bir alanı kapsayacak. Ankara'nın en büyük yeşil alanlarından biri olacak İmrahor Vadisi Başkentimize nefes aldıracak” dedi.

Neşra Durmaz
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.