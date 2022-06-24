Bakan Kurum Isparta'da

Bir dizi programa katılmak üzere kente gelen Bakan Murat Kurum, ilk olarak Keçiborlu ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını ziyaret etti. Bakan Kurum, daha sonra Çünür Mahallesi'nde yapımına devam edilen TOKİ inşaatında incelemelerde bulundu. Örnek daireyi inceleyen Bakan Kurum, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Alanda bin 2 konut, 1 ticari alan ve 1 cami inşaatının devam ettiği öğrenildi.

Bakan Kurum, ardından cuma namazı için Üniversite Camii'ne geçti. Bakan Kurum, ziyaretlerine Isparta Valiliği ve tarihi Üzüm Pazarı ile Damgacı Sokak ziyaretiyle devam edecek.

İsa Akar - Gazi Taş

