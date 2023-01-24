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Bakan Kurum, İstanbul Finans Merkezi'ni Nisan'da tamamlamayı planladıklarını açıkladı

Bakan Kurum, İstanbul Finans Merkezi'ni Nisan'da tamamlamayı planladıklarını açıkladı
Bakan Kurum, İstanbul Finans Merkezi'ni Nisan'da tamamlamayı planladıklarını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi'ni Nisan ayında tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının birlikte çalışmalarını yürüttüğü İstanbul Finans Merkezinin son durumu hakkında bilgi veren Kurum, "İstanbul Finans Merkezi'nin bir kısmı bitti. Nisan ayına bitiririz” dedi.

Huzeyfe Tarık Yaman
 

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