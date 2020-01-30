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Bakan Kurum: 'Kiralardaki artışa ilişkin gerekli hukuki işlem yapılacak'

Bakan Kurum: 'Kiralardaki artışa ilişkin gerekli hukuki işlem yapılacak'
Bakan Kurum: 'Kiralardaki artışa ilişkin gerekli hukuki işlem yapılacak'

Kira artışı ile ilgili soruya cevap veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:"Kiralara ilişkin, valiliğimiz nezdinde başsavcılığımız araştırmasını yapıyor. Tespit edilmesi durumunda gerekli hukuku girişimi yapacaklar. Bütün Elazığ'da olmadığını düşünüyorum"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bütün Elazığ'da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde hasar tespit çalışması bittiği zaman vatandaşlarımız hak sahibi olacaklar. Afet bölgesinde alınması gereken her türlü karar alınmış durumdadır."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "10-15 gün içinde etaplar halinde konteyner kentler kurulacak. Elimizde konteynerimiz, çadırımız ve gıda ihtiyacımız var" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ”Elazığ merkez ve ilçelerimizde şuana kadar 58 yıkılan, 981 ağır hasarlı, 823 orta hasarlı binamız var” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Alanda yüzde 40 hasar tespitini tamamladık. Anında yerinde hasar tespitini yaparak vatandaşlarımıza cevap vermeye çalışıyoruz. 3-4 gün içinde tamamını halledecek şekilde çalışıyoruz. Ağır hasarlı, orta hasarlı binalara girmeyelim."

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