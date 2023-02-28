Bakan Kurum: 'Kırıkhan'a 18 bin konut yapacağız'

Bakan Kurum, Kırıkhan'da depremzedeleri ziyaret edip, ilgililerden bilgi aldı.

Ardından konuşan Bakan Kurum, ilçede esnafın mağdur edilmemesi için geçici ticari ünitelerin kurulacağını belirterek, “Geçici ticari üniteler kuracağız. Bu ticari ünitelerde yenileri yapılana kadar esnafımız hizmet versin, vatandaşımız Kırıkhan'ı terk etmesin. Burada yaşayan kardeşlerimiz bir nebze de olsa normal bir hayata kavuşsun istiyoruz. Yeniler yapılana kadar da bu geçici ticari üniteler, ticari hayatın devamlılığı bizim için de sizin için de önemli” diye konuştu.

Kırıkhan'da toplamda 18 bin konut yapılacağını vurgulayan Bakan Kurum, “Mart, Nisan ve Mayıs ayları içerisinde 13 bin 350 konut yapımı başlatılacak. Merkezde de yerinde uygun yerlerde 5 bin bağımsız bölümün yapılması planlanıyor. Şu andaki hasar tespit çerçevesinde yapılması planlanan 18 bin bağımsız bölüme ilişkin dağıtım düşünüyoruz. Bu dağıtımı da zemin artı 3-4 katı geçmeyecek. TOKİ binalarımıza baktığımızda TOKİ binalarımızda vefat eden kardeşimiz olmadı, yıkılmadı. Radye temel üzerine tünel kalıp yapacağız. Bina altında dükkan olmayacak. Ticaret için yerler yapacağız ama üzerine konut yapmayacağız” ifadelerini kullandı.

İsmet Biçen



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