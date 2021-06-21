Bakan Kurum: 'Marmara Denizi'mizi eski maviliğine hep birlikte kavuşturacağız'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarında gelinen son noktayı paylaştı.

Çalışmaların 13'üncü gününde toplam 4 bin 929 metreküp müsilajın temizlendiğini belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

“Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı çerçevesinde çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Müsilaj seferberliğimizin 13'üncü gününde 383 metreküp ile toplamda 4 bin 929 metreküp müsilajı toplayarak düzenli depolama sahalarına gönderdik. 20 Haziran itibarıyla illerimizde İstanbul bin 771 metreküp, Kocaeli 366 metreküp, Bursa 133 metreküp, Tekirdağ 153 metreküp, Balıkesir 526 metreküp, Çanakkale 428 metreküp, Yalova bin 552 metreküp müsilajı, 293 bölgemizdeki çalışmalarımızla Marmara Denizi'mizden temizledik. Denetim çalışmalarımızda 13'üncü günümüzü toplamda 4 bin 980 denetimle tamamladık. Mevzuata aykırı davranan işletmelere kapatma dahil her türlü cezai işlemi uygulayacak, işletme ve gemilerin denizimizi kirletmelerine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Marmara, hepimizin düsturuyla sahada her gün daha çok çalışarak denizimizi temizliyoruz. Tek kapalı denizimiz, ülkemizin göz bebeği Marmara Denizi'mizi eski maviliğine hep birlikte kavuşturacağız.”

Utku Şimşek

