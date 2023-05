Bakan Kurum: 'Milletimiz, hayallere değil gerçeklere oy verdi'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul 1. Bölge'den milletvekili seçilen Murat Kurum, AK Parti Ataşehir ve Beykoz İlçe Başkanlıklarında partililer ile bir araya geldi. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmasında “Cumhurbaşkanımızın 21 yıldır ortaya koymuş olduğu emeğin, çalışmanın, eser siyasetin ve gerçeklerin milletin nezdinde bir karşılığı olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Milletimiz, hayallere değil gerçeklere oy verdi.” şeklinde konuştu. Kurum, “14 Mayıs'ta milletimizin iradesi sandığa tecelli etti ve yine Cumhur İttifakımız Sayın Cumhurbaşkanımız 2 buçuk milyona yakın bir fark ile 15 seçimdir olduğu gibi yine bu seçimde olduğu gibi en yüksek desteği milletimizden alarak Meclis'te de açık ara büyük bir farkla ilk turu bitirdik. Cumhurbaşkanımızın 21 yıldır ortaya koymuş olduğu emeğin, çalışmanın, eser siyasetin ve gerçeklerin milletin nezdinde bir karşılığı olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Milletimiz, hayallere değil gerçeklere oy verdi. Yine gerçeklerin peşinden, liderimizin peşinden koştu. Milletimize şükranlarımı sunuyorum, Allah razı olsun” dedi.

“Türkiye 100 yılını başlatacağız”

Bakan Kurum, “Herkesi kucaklayacağımız ve hep söylediğimiz, ‘85 milyon kazanacak kimse kaybetmeyecek'. İnşallah 28 Mayıs'ta da herkesin kazanacağı, hepimizin mutlu olacağı, huzur içinde olacağı, güven içerisinde olacağı ve gençlerimizin hak sahibi olduğu, kadınlarımızın her türlü haklara eriştiği bir süreci Türkiye 100 yılını başlatacağız. Tabii, burada aynı anlayışla aynı motivasyon ile çalışmamız çok çok önemli. Bugün itibarıyla çalışmalarımız tekrar başladı ve 15 gün içerisinde kendimizi ifade edemediğimiz hangi kardeşimiz varsa mahalle mahalle sokak sokak o kardeşlerimize ulaşacağız ve projelerimizi anlatacağız.” şeklinde konuştu.

“Milletimiz, büyük bir oy farkıyla Cumhurbaşkanımızı destekledi”

Beykoz'da partililer ile bir araya gelen Bakan Kurum, “Cumhuriyet tarihimizin en kritik ve en önemli seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimlerini anlımızın akıyla tamamladık. Ve buradaki her bir kardeşimin, her bir dava arkadaşımın mücadelesiyle sandıklarda sonuna kadar durması, demokrasimiz adına, geleceğimiz adına sandıklara sahip çıkması ve yine bugüne kadar olduğu günü 15 seçimdir milletimiz hep Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Cumhur İttifakımızdan yana iradesini kullandı. Bu seçimde de büyük bir oy farkıyla Sayın Cumhurbaşkanımızı destekledi. Yine Meclis'te de milletvekili sayısına baktığınızda da büyük bir farkla Cumhur İttifakımızı Meclis'te büyük çoğunluğu elde etmesine imkan sağladı.” dedi.

“Bakanlığımız nezdinde Beykoz'umuzda çözülmemiş bir problem kalmadı”

Beykoz'da geçmiş yıllarda imar problemlerinden bahseden Kurum, “Biz Beykoz'u her zaman çok sevdik ve burada yaşayan vatandaşlarımız için ne sorun varsa o sorunu çözmek için gerekli her türlü iradeyi belediyemizle ve teşkilatımızla birlikte ortaya koyduk. 20 yıl öncesi geriye gittiğimizde Beykoz'da imar problemine bakarsanız yüzde 95'i sorunlu. Şu an ise Bakanlığımız nezdinde Beykoz'umuzda çözülmemiş bir problem kalmadı. Bütün mahallelerimizin imarlarını yaptık.” şeklinde konuştu.

