Bakan Kurum: 'Mülkiyete ilişkin sorunları etap etap çözeceğiz'

Antalya'da programlara katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çalkaya Kentsel Dönüşüm alanını ziyaret etti. Bakan Kurum'a Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti MKYK Üyesi Gökçen Özdağan Enç de eşlik etti.

Bakan Kurum, 40 yıldır çözülemeyen ve çözüleceğinin ise umulmadığı Çalkaya için kanun teklifi sunulduğunu kaydetti. Yaptıkları çalışmalar neticesinde mülkiyet sorununun aşılacağı kanun yaptıklarını ve Resmi Gazete'de yayımlandığını ifade eden Kurum, "Yürürlüğe girdi. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, vatandaşa tapuları vermek ve bayram yaşatmak düşüncesiyle hızlı çalışma temposuna girdi. Mart ayı sonuna kadar 11 bin 700 vatandaşımızın, 50 bin aileyle sayarsak, mülkiyet sorunu Mart ayına kadar çözmüş ve tapuları vermiş olacağız. Tapuları verdik ama burası kentsel dönüşüm alanı. Ne olacak? siz ne isterseniz o olacak" dedi.

"Sorunları etap etap çözeceğiz"

Çalkaya sakinlerini istemediği hiç bir sürece kimsenin dahil edemeyeceğinin altını çizen Kurum şöyle konuştu:

"Bugüne kadar mülkiyet problemlerine ilişkin sorunu çözmek adına anbean sorunu takip ettik. Vatandaşın sorunu neyse, konunun takipçisi olacağız. Bundan kimse kuşku duymasın. Size kim ne diyorsa inanmayın, bizim dediğimize inanın. Burada planlama yapma yetkisi sadece bizde. Rezerve alandır, kentsel dönüşüm alandır sizin istediğiniz neyse o yapılacak. İnşallah mart ayının sonuna kadar biz burayı vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda süreçleri hızlı bir şekilde tamamlayıp mülkiyetine sahip olduğunuz imarlı konutlarınızın olduğu bir yere kavuşacaksınız. Bizim amacımız tüm Türkiye ve tüm Antalya'da mülkiyet problemlerini çözmek. Bu gibi yerler için adımlar attık, kararlar aldık. Bu kararlar doğrultusunda Antalya'da ve Türkiye'de mülkiyete ilişkin sorunları etap etap çözeceğiz. Daha yaşanılabilir, çevreye duyarlı, ecdadımızın bize bıraktığı gibi kültürümüze mimarimize uygun ve gelecek nesle örnek projeler yapmak istiyoruz."

Ferah Vanlı - Mustafa Bürge

