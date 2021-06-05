Bakan Kurum: 'Onlarca projemizi milletimizin hizmetine sunacağız'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 Haziran Dünya Çevre Gününde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 'Medeniyetimizi Yaşatan Çevreye Saygılı Şehirler' programı kapsamında 7 bölge 81 ilde çevre etkinlikleri yapılacağını ve çevre yatırımlarının toplu açılışının gerçekleştirileceğini söyledi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından projelendirilen ve 81 ilde hayata geçirilen millet bahçelerinin yanı sıra mavi bayraklı plajlar, bisiklet yolları ve atık su arıtma tesisi gibi önemli çevre yatırımlarının da toplu açılışı yapılacak.

Dünya Çevre Günü nedeniyle İstanbul Pendik Millet Bahçesi'nde düzenlenecek törene katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik Millet Bahçesi ile birlikte Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi, Aydın Nazilli Millet Bahçesi, Kars Örnek ve Cumhuriyet Millet Bahçeleri, Malatya ve Muş'ta eski stadyum yerine yapılan millet bahçeleri, Trabzon Vakfıkebir Millet Bahçesi, Mersin Millet Bahçesi ve Adıyaman Besni Millet Bahçesi olmak üzere 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek.

Hizmete girecek bu millet bahçeleriyle sosyal donatıları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla birlikte toplam 828 bin metrekare yeni yeşil alan kazanılmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla, Konya, Mersin, Şırnak, Van, Samsun illerine bağlanarak bir dizi çevre yatırımın da açılışını yapacak. Van İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Niğde ve Batman atık su tesisleri hizmete girecek. Van'da devre alınan İleri Biyolojik Atık Arıtma tesisiyle Van Gölü'nün kirlenmesinin önüne geçilecek.

Su kaynaklarını koruma projeleri açılacak

Türkiye'nin dünya üçüncüsü olarak dikkat çektiği Mavi Bayraklı plajlar da çevre yatırımları kapsamında vatandaşlar ile buluşacak. Son iki yılda korunan alan büyüklüğü yüzde 9.6'dan yüzde 11'e çıkarılan Gökova Korunan Alanı'nda yaşama geçirilen çalışmalar yapılan canlı bağlantılar ile anlatılacak. Konya ile bağlantı sırasında 2 ayrı çevre yatırımına değinilecek.

Bisiklet yolu uzunluğunda 515 kilometreye ulaşan Konya'da Beyşehir Gölü koruma projesi kapsamında yapılan çalışmalar anlatılacak, bu alanı korumaya yönelik inşa edilen atık su arıtma tesislerinin detayları program sırasında paylaşılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı olarak bağlanacağı illerden biri olan Şırnak'ta ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen temizlik aracı ile konteynerlerin teslimi yapılacak. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte Bakan Murat Kurum'un incelemelerde bulunduğu Van'da da açılış gerçekleştirilecek.

Van Gölü koruma projesi kapsamında açılışı yapılacak ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin yanı sıra Niğde ve Batman'da da atık su arıtma tesislerinin açılışı yapılacak. Samsun ili sınırlarında bulunan ve eşine az rastlanan yaban hayatı ile Türkiye'nin önemli koruma alanlarından olan Kızılırmak Deltası koruma projesi kapsamında da bir bağlantı gerçekleştirilecek. Üç farklı statü ile korunan bölgede yapılan çevre yatırımların açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak.

Ali Nargüner

