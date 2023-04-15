Bakan Kurum, Pendikli vatandaşlara müjdeyi verdi

Pendik'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla "Dumlupınar ve Orta Mahalleleri 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi" tanıtım töreni gerçekleştirildi. Programa Bakan Kurum'un yanı sıra Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'de katılım sağladı. Proje çerçevesinde 142 bin metrekare alanda bin 747 konut ve 281 dükkan olmak üzere 2 bin 28 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilecek.

“Bu söz Türkiye'nin sözüdür”

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmasında “Pendik'imizin dönüşüm adına içimiz kıpır kıpır. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için size dualarıyla 319 bin konutu, 1 yıl olmak üzere toplamda 650 bin yeni konut yaparak 11 ilimizde yaraları tamamen saracağız. Bu söz Türkiye'nin sözüdür, bu söz 66. günde 98 bin konutun sözleşmelerini yapan, temellerini atan güçlü Türkiye'nin sözüdür. Bu söz 21 yılda ülkemizde çağ atlatan, yuva kuran Cumhurbaşkanı'mızın sözüdür. İstanbul'umuzu yatırımlarımızla, hizmetlerimizle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde inşa çalışmaları yaptık. Bu aziz şehre dünyanın en büyük yatırımlarını yaptık. 39 ilçemizin tamamında 93 bin konutumuzun büyük İstanbul dönüşümünü kararlılıkla sürdürüyoruz. Fikirtepe'de 15 bin konutun inşasına başladık ve Pazartesi günü ilk konutların anahtarlarını teslim edeceğiz. Esenler'e 60 bin konutluk Türkiye'nin ilk akıllı şehri inşa ediyoruz. 2 bin 200 konutun yapımını tamamladık. Pendik'te Orta ve Dumlupınar mahallelerimiz sizde çok beklediniz, sabırla hem belediyemizle hem muhtarlarımızla birlikte bu proje için bizlere destek oldunuz” dedi.

“21 yılda olduğu gibi milletimizin gönlüne gireceğiz”

Kentsel Dönüşüm Projesi'ni 142 bin metre karelik alanda yapacağının sözünü verdiğini hatırlanan Bakan Kurum, "İki etapta 1747 konut ve 281 dükkanımızın sözleşmelerini imzaladık. Orta ve Dumlupınar mahallelerimizdeki konutlarımızın inşa çalışmalarını sizlerin destekleriyle, dualarıyla birazdan hep birlikte gerçekleştireceğiz. Söz veriyoruz, 1400 araçlık otoparkımızla konutlarımızı bitirip 16 ay sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birlikte sizlere teslim edeceğiz. Yeni yuvalarımız, yeni iş yerlerimiz hayırlı olsun diyorum. Yeşil ve mavi alanlarımızın sayısını artıracağız. 285 bin metre kare Pendik için kıymetli alandı ve bu alandı burayı vatandaşımızın gençlerimizin hizmetine açmıştık. 28 bin metre kare büyüklüğünde Pendik millet bahçemizi en kısa sürede tamamlayarak sizlerin hizmetine sunacağız. Pendik Şahintepe'de 400 bin metre kare alanlık tapu sorunu vardı, burada da en kısa sürede tapu mülkiyet sorununu çözeceğiz. Pendikli kardeşlerimizin müjde vermek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mız gelmişti, büyük bir coşkuyla Pendikli kardeşlerimiz burada 168 eserimizin açılışını gerçekleştirmişti. Bu güzel insanlar için mücadele etmek bizim için şereflerin en güzeli. Orta ve Dumlupınar mahallelerin hemen yanındaki mahallelerde Belediyemiz ve Bakanlığımız 900 bin metre kare alanda yer alan 3200 riskli yapıyı da kira ve taşınma yardımı vereceğiz. Bu önemli bir alanda riskli binaları ortadan kaldıracağız ve bu iradeyi hep birlikte ortaya koymuş olacağız. Pendik Çarşı Mahallesi'nde riskli binaları yeniliyoruz. Belediyenin bulunduğu alanı da rezerv konut alanı olarak kullanacağız. Ertuğrul Gazi Mahallesi plan ve kentsel dönüşüm projesini başlatıyoruz. Toplamda 4 bin 500 gece kondunun yer aldığı mahalleyi rezerv alan olarak kullanacağız. Güzelyalı sahiline millet bahçesi kazandırıyoruz. 285 bin metre kare millet bahçesini vatandaşımıza sunduk. Yük, alanlar içindir, yol aşanlar içindir. 21 yıldır aziz milletimiz için milletimizin önüne çıkan engelleri bir bir aştık. Aziz milletimiz şahittir, İstanbullu kardeşlerimiz şahittir. Pendikli kardeşlerimiz şahittir. İstanbul'da 695 bin konutun dönüşümünü tamamlayan ve 94 bin 500 konutun dönüşümüne devam edenler var. Tüm Türkiye'de 3.3 milyon konutu dönüştürenler, İstanbul'da 1,5 milyon konutu başlatanlar var. Bir tarafta ise afet zamanı tatile kaçanlar var. 1500 günde 1500 konut yapmayanlar var. Bu yüzden biz her zaman yapacaklarımızı söylemenin gururunu yaşadık. Biz birileri gibi laf kalabalığı yapmadık, sözümüzü eserimizin önüne koymadık aksine eserlerimizi sözümüzün önüne geçirdik. Bizi arayan Pendik'in sokaklarında bulur, bizi arayanlar Kahramanmaraş'ın, Hatay'ın yollarında deprem bölgelerinde bulur. Giresun'da Rize'de Trabzon'da bulur. 21 yılda olduğu gibi milletimizin gönlüne gireceğiz. Yunus Emre gibi gönüller yapmaya geldik, diyelim. Bizi bekleyen Orta ve Dumlupınar mahallelerimiz var, deprem bölgelerimiz var. Hep birlikte bu hizmetleri yapacağız” diye konuştu.

“Orta ve Dumlupınar mahallemizde yüzde 99.9 oranla anlaşmayla bu noktaya gelmiş olduk”

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ”Pendik'imiz gelişmeye devam ediyor. Özellikle ülkemizin içinde bulunduğu sorunların en büyüğü olan kentsel dönüşüm ile ilgili sizlerle beraberiz. Bu çalışmalara başlarken bir çok arkadaşımızın bu projeyi hayata geçirilemeyeceği ile ilgili eleştirileri aldık. Bakanımızın desteği ile bunu başaracağımızı biliyorduk ve yola çıktık. Bakanımız hep yanımızda oldu ve süreci yönetmeye çalıştık. Orta ve Dumlupınar mahallemizde yüzde 99.9 oranla bu anlaşmayla bu noktaya gelmiş olduk. Pendik'te kentsel dönüşüm ile ilgili tüm Türkiye'de ve İstanbul'da olduğu gibi Pendik'te de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Batı Planları olarak dediğimiz yaklaşık 560.000 metre karelik bir alanda planla ilgili sorunumuz vardı. Plan çalışmalarımız yaptık, Bakanlığımıza gönderdik üçüncü ayın sonunda Sayın Bakanımız bizi aradı ve müjdeyi vermiş oldu” dedi.

“İlk etabında 142 bin metre karelik alanda ilk etap çalışmamızı yapıyoruz”

Cin, konuşmasına şöyle devam etti: “Çarşı bölgesinde plan çalışmalarımızı bitirdik. Ertuğrul Gazi Mahallesi ve genel itibari ile üç dört mahallemizi ilgilendiren 2 milyon 350 bin metre karelik alanda rezerv alanı ilan etmek suretiyle plan çalışmalarımız bitti, uygulama çalışmalarına geçtik. Hedefimiz yıl sonuna kadar tamamlamak. Bakanlığımızla beraber kentsel dönüşümle ilgili adımlarımızı atmış olacağız. Bu bölgede yaklaşık 1 milyon 50 bin metre karelik bir alandan bahsediyoruz. İlk etabında 142 bin metre karelik alanda ilk etap çalışmamızı yapıyoruz. İstanbul'da 39 ilçeden 4 yıldan beri en fazla yatırım yapan Pendik Belediyesi'dir. Bundan sonraki süreçte de yatırımlarımız devam etmiş olacak.”

Metin Başar - Muhammed Talha Yazıcı



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