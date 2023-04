Bakan Kurum: 'Sahada 93 bin konutumuzun dönüşüm çalışmalarına hızla devam ediyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, bir dizi programın ardından Kas-Der Kastamonulular Dayanışma Derneği açılışı için kurdele kesimi gerçekleştirdi. Bakan Kurum, hemen ardından Asrı Mekân Balo Salonu'nda Kastamonulularla buluştu. Yoğun ilgi ile karşılanan Kurum, Kastamonululara müjdelerini verdi. Bakan Kurum, “Bugün İstanbul'umuzda, yüreğinin bir yanı Karadeniz'in coşkun sularında, bir yanı İstanbul'un masmavi boğazında olan Kastamonulu kardeşlerimizle bir aradayız. Sizlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini iletiyorum. Ben her bir kardeşimize, hemşerimize bizleri bir evladı gibi bağrına bastığı için, misafirperverliği için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün hep birlikte açılışını gerçekleştirdiğimiz dernek binamızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Bu bayram en buruk geçirdiğimiz bayramdı. Çünkü Kahramanmaraş merkezli depremlerde yitirdiğimiz 50 bin 400 canımızın acısı hala yüreğimizde, acısı hala çok taze" ifadelerini kullanan Bakan Kurum, "İnsan insanı acısından tanır. İşte Bozkurt sel felaketini yaşayan siz kıymetli hemşerilerim de bu acıyı çok iyi bilir, çok iyi tanır. O sel afeti sonucunda evlerini, ekmek kapılarını kaybeden hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Bozkurtlu kardeşlerimizin yeniden sıcak yuvalarına, yeniden bereketli dükkanlarına kavuşması için canla başla çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Bozkurt'umuzda nasıl yuvalarımızı en kısa sürede inşa ettiysek; deprem bölgesindeki 11 ilimizde de 1 yıl içerisinde konutlarımızı tamamlayıp depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bu tıpkı Bozkurt'ta olduğu liderimizin sözüdür! Liderimizin sözüdür! Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür” dedi.

“İstanbul'umuzu her türlü afete karşı dirençli hale getirmek için canla başla çalışıyoruz”

Bakan Kurum, “Burası İstanbul. Fatih'in emaneti, medeniyetimizin kadim başkentidir. Bu görkemli, şanlı, güçlü tarihimizin en önemli şahitlerimizden biri Topkapı Sarayı'dır. Bu güzide eser 500 yılı aşkın mazisiyle bize dirençli şehirlerin vizyonunu çizer. İşte bu anlayışla biz de İstanbul'umuzda hem afetlere hem de yüzyıllara dirençli şehirler inşa edeceğiz. Bugün İstanbul'umuzu her türlü afete karşı dirençli hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Riskli tek bir yapı kalmayıncaya kadar her ilçede, her mahallede, her sokakta İstanbul için yerinde, gönüllü ve hızlı kentsel dönüşüm diyoruz. Sahada 93 bin konutumuzun dönüşüm çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Birkaç gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızla müjdeyi paylaştılar. İstanbul'umuzda kentsel dönüşümü daha da hızlandıracak dev bir adımı hayata geçirdik. 'Yarısı Bizden' diyerek artık evleri dönüşüme girecek vatandaşlarımızın yeni yuvalarının maliyetinin yarısını biz karşılıyoruz” dedi.

“Tüm konut ve dükkanlarımızı 2 yıl içerisinde teslim edeceğiz”

“Yine 500 bini Avrupa'da, 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini yerinde dönüşüm olmak üzere toplamda 1.5 milyon konutluk Büyük İstanbul Dönüşümünde ilk temellerimizi bayramın ilk gününde, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Gaziosmanpaşa'da hep birlikte attık" ifadelerini kullanan Bakan Kurum, "Yine bir taraftan Fikirtepe'de kentsel dönüşümü yeniden başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yeni yuvalarımızı Fikirtepeli kardeşlerimize teslim ettik. Esenler'imizde 60 bin konutluk, Türkiye'nin ilk akıllı şehrini inşa ediyoruz. Üsküdar Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde dönüşüm çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Beykoz'umuzda da Tokatköy Mahallemizde 776 yeni yuvamızın ve 47 dükkanımızın temellerini atmıştık. İnşallah söz verdiğimiz gibi, tüm konut ve dükkânlarımızı 2 yıl içerisinde teslim edeceğiz. Yine Beykoz'umuzda Rüzgarlıbahçe ve Çubuklu'da 830 bin metrekare alanda üzerinde yaklaşık 3 bin vatandaşımızın yaşadığı alanlar 2/B konumunda bulunuyor. Şu an buralara dair çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. İnşallah en kısa sürede Beykozlu kardeşlerimizin bu sorununu çözeceğiz” dedi.

“Yalıköy ve Ortabahçe mahallelerini kapsayan 300 bin metrekare büyüklüğünde bir millet bahçesi kazandırıyoruz”

Bakan Kurum, "Diğer taraftan İshaklı Mahallemizde de 275 bin metrekare büyüklüğünde bin vatandaşımızın kullanımında olan 2/B alanımız var. Buradaki sorunların çözümü noktasında da arkadaşlarımız karınca misali çalışıyor. İshaklı'da da vatandaşımızın mülkiyet sorunlarını inşallah tamamen çözeceğiz. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmiş olacağız. Yine Gümüşsuyu'nda 146 bin metrekare alanda bin 500 vatandaşımızın yaşadığı bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah burada da vatandaşlarımızın merakla beklediği, heyecanla beklediği mülkiyet ve tapu sorunlarını çözeceğiz. Çavuşbaşı, Karlıtepe ve Gümüşsuyu'nda imar çalışmalarımızı tamamladık. Ruhsatlarımızı verme sürecimize başlıyoruz. Bunun yanı sıra Beykoz'umuza Yalıköy ve Ortabahçe mahallelerini kapsayan 300 bin metrekare büyüklüğünde 1 millet bahçesi kazandırıyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde Beykozlu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hamdolsun tüm bu çalışmalarımızla Beykoz'umuzu, Beykoz'umuzun güzel insanlarını en güzel yarınlara hazırlıyoruz. Önce rüyasını gördüğümüz sonra hayalini kurduğumuz her proje için vakit kaybetmeden harekete geçiyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızla; çağ açan eserlerimizle, Eserlerin İstanbul'unda yeni ve daha güçlü bir Beykoz inşa ediyoruz” dedi.

