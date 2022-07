Bakan Kurum: 'Şanlı ecdadımıza borcumuzu hep birlikte ödüyoruz'

Öğle saatlerinde uçakla geldiği Muş'tan kara yoluyla Bitlis'te geçen Bakan Kurum, cuma namazını tarihi Ulu Cami'de kıldıktan sonra esnafı ziyaret etti. Esnaf ziyareti esnasında kentte yürütülen dere ıslah çalışması ve millet bahçesi projesini yerinde inceleyen Bakan Kurum, müteahhit firmaya bu yıl sonuna kadar bitmesi talimatını verdi. Bakan Kurum, daha sonra “Selçuklu Şehri Bitlis'te Tarihi Miras Gün Yüzüne Çıkıyor” sloganıyla düzenlenen temel atma ve açılış programına katıldı. Dere ıslah çalışması ve millet bahçesi projesinin gerçekleştireceği alanda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Bakan Kurum, “Ne mutlu bizlere ki bu kadim şehrimize hizmet ediyoruz. İşte bugün de hep birlikte toplam yatırım değeri 1 milyar 232 milyon lira olan 21 farklı yatırımı Bitlis'imize kazandırıyoruz” dedi.

4 yıl önce Bitlis'e gerçekleştirdiği ziyaret esnasında sevinç ve hüznü aynı anda yaşadığını ifade eden Bakan Kurum, “Ben Selçuklu şehri Bitlis'imize, buraya yaptığımız ilk ziyaretten bu yana kalbimde taşıdığım bir duyguyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bundan 4 yıl önce göreve geldiğimizde ilk ziyaret ettiğimiz yerlerden biri de Selçuklu'nun emaneti Bitlis'ti. Bu meydana geldiğimde mutlulukla hüznü aynı anda yaşadığımı bugün gibi hatırlıyorum. Mutluydum. Çünkü sizler bizi bir evladınız, evinizden biri gibi karşıladınız. Sarıp sarmaladınız. Allah her birinizden razı olsun. Tabii bir yandan da hüzünlenmiştim. Çünkü bu meydandan başlayarak, bütün bu çevre, dere boyunca aslında bir tarihin, bir kültürün, Selçuklu'muzun hatıralarıyla doluydu. Fakat o gün bu dere yatağı ve çevresi adeta bir çöküntü alanına, bir mezbeleliğe dönüşmüştü. Halbuki bu meydan şiirlere, romanlara konu olmuş bir mekândı. Bize atalarımızdan, evliyalardan emanet olan bu güzellikleri kendi elimizle bozduk. Her yerinde tarihin, ilmin, şiirin, sanatın, Allah dostlarının izlerini taşıyan bu mekân, maalesef çok kötü, çok acı durumdaydı. Birçok tarihi eserin üzeri metruk binalarla kapatılmış, harap olmuştu. Bu memleketin bir evladı, bu aziz milletin bir ferdi olarak bu durum hem beni hem de Bitlisli kardeşlerimizi çok derinden etkilemiş, yaralamıştı. O ilk andan itibaren tüm ekibimizle, valimizle, milletvekillerimizle, teşkilatımızla, vatandaşlarımızla hep birlikte kollarımızı sıvadık. Ecdat yadigarı bu güzel şehir için gece demedik, gündüz demedik çalıştık” diye konuştu.

“Bitlis'te ‘Tarihe Vefa, Geçmişe Saygı' projesini gerçekleştiriyoruz”

“Bugün tam 45 ilimizde yaptığımız, en güzel örneklerini Bursa'da, Erzurum'da, Sinop'ta, Ankara'mızda inşa ettiğimiz ‘Tarihe Vefa, Geçmişe Saygı' projelerimizden birini de burada gerçekleştirmeye başladık” diyen Bakan Murat Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

“Atatürk, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba mahallelerini kapsayan Mutki Köprüsü'nden başlayıp Ulu Cami, kale etrafını da içerisine alan eski sanayi bitimine kadar devam eden dere güzergâhı aksını baştan aşağı yeniliyoruz. Allah'a hamdolsun bu yenileme projemizle bugün o ilk anlarda hep birlikte hissettiğimiz hüzün bulutları dağılıyor. Şanlı ecdadımıza borcumuzu hep birlikte ödüyoruz. Bitlis'in en büyük hayalini gerçekleştiriyoruz. Bitlis'in ne kadar güzel bir şehircilik eseri, nasıl bir açık hava müzesi olduğuna hep birlikte şahitlik ediyoruz. Kamulaştırma, esnafımıza sunduğumuz dükkânlar ve arsa bedelleriyle birlikte 1 milyarı bulan yatırım değeriyle santim santim hesapladığımız, adeta bir arkeolog gibi titizlikle çalıştığımız bu özel tarihi ihya projesiyle Bitlis'te artık yepyeni bir dönemi başlatıyoruz. Dere yatağına inşa edilmiş olan konut ve dükkanların bulunduğu yaklaşık 50 bin metrekare büyüklüğündeki alanda kamulaştırma, tahliye ve yıkım işlerini vatandaşlarımızın rızasını alarak tamamladık. Şimdi hızlıca dereyi ıslah edeceğiz.

Restorasyonları tamamlayacağız. Millet bahçesi ve parklarla çevre düzenlemesini bitireceğiz. Projemizin tüm detayları tamamlandığında burada yürürken sağınıza dönecek İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bir eserine selam vereceksiniz. Solunuza bakacak bir Selçuklu medresesinden kaside sesleri dinleyeceksiniz. Biraz ileri gidecek bir hamamı görecek, az daha ileride bir tarihi köprüden geçeceksiniz. Adeta tarihin içinde kaybolacak, bir kültür yolculuğu yapacaksınız. Tüm sokakları tarih ve kültür kokacak bu aksa gelenler, 1-2 gün daha fazla kalalım, burayı yaşamaya devam edelim diyecekler.”

“Bitlis'e sadece çevre ve şehircilik alanında yaklaşık 7 milyar liralık dev yatırımlar kazandırdık”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Bitlis'e birçok yatırım kazandırdıklarını belirterek, “Ben, atalarımıza olan minnet borcumuzu ödediğimiz bu projemizde süreci başından bu yana destekleyen valimize, milletvekillerimize, belediye başkanımıza, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürümüze, il müdürümüze, TOKİ'mize ve en çok da siz kıymetli Bitlislilere, Selçuklu torunlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Şehirlerimizin tarihini milletimizle buluşturmanın mutluluğunu bizlere yaşatan Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum. O gün hep birlikte samimiyetle, ihlasla güzel ve hayırlı bir adım attık, Rabbimiz de işlerimize bizim beklediğimizden çok daha büyük bir bereket verdi. İşte bugün bu tarihi ihya projesi içerisindeki millet bahçemizi de ilk fidanlarıyla buluşturuyoruz. Ayrıca Bitlis Beşminare Mahalle'mizde TOKİ Başkanlığımızla inşaatlarını tamamladığımız 507 yeni yuvamızın, ticaret merkezimizin, camimizin anahtarlarını kıymetli kardeşlerimize hep birlikte teslim ediyoruz. İller Bankamız ve belediyemizle işbirliği içerisinde çalışmalarını yürüteceğimiz bisiklet yolunun temellerini bugün yine beraber atıyoruz. Son olarak da içme suyundan kanalizasyon hatlarına, cadde ve sokak sağlıklaştırmadan güneş enerjisi sistemlerine kadar onlarca projenin kurdelesini hep birlikte kesiyoruz.

Bitlis'te tarihi hem değiştirecek hem de yeni bir tarihi başlatacak ihya projelerimiz yeni yuvalarımız, millet bahçemiz, tüm altyapı çalışmalarımız, Selçuklu mirası Bitlis'e, ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bitlis'e sadece çevre ve şehircilik alanında yaklaşık 7 milyar liralık dev yatırımlar kazandırdık. Bitlis'te de, Ahlat, Tatvan ve Mutki'de de 5 millet bahçesi projemiz hızla devam ediyor. TOKİ'mizle bugüne kadar 2 milyar lira yatırım değeriyle 4 bin 449 konut ve sosyal donatıyı sizlerin hizmetine sunduk. Bitlis merkez Beşminare Mahallesi'nde 1. etapta 317, 2. etapta 190 sosyal konutumuzu bugün vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Yine İller Bankamızla Bitlis'te toplam yatırım değeri 1.1 milyar lira olan 164 projeyi tamamladık. 125 milyon liralık 7 projemizin de çalışmaları devam ediyor. Merkez, Hizan, Mutki ilçeleriyle Aydınlar beldesinde 196 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı, Tatvan ve Ahlat atık su arıtma tesisi, merkez güneş enerjisi santrali başta olmak üzere tamamladığımız projeleri de bugün siz kıymetli kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Bütün bu eserlerimiz Bitlis'imize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

“AK Parti iktidarlarıyla sayısız hizmetleri getirdik”

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nice dev eserleri vatandaşlarımızın hizmetine sunduk, pek çok başarı hikâyesine valilerimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, teşkilatımızla, vatandaşımızla birlikte imza attık” diyen Kurum, “Türkiye'nin on yıllarca süren talihini beraber değiştirdik. Hele hele Doğu'nun, Güneydoğu'nun geleceğini, umutlarımızla, azmimizle şekillendirdik. On yıllar boyunca unutulan, ihmal edilen yerlere AK Parti iktidarlarıyla sayısız hizmetleri getirdik. Bitlis'in köylerine yolu, suyu sizlerin dualarıyla getirdik. Bitlis'imizi modern okullara, üniversitelere, sağlıklı konutlara, parklara, bahçelere sizlerin desteğiyle kavuşturduk. Çalışmalarımızın merkezinde hep insanımız oldu, milletimiz oldu, sizler oldunuz. Çocuklarımızın gülüşlerini, analarımızın dualarını, babalarımızın takdirlerini her şeyin üstünde gördük. Biz sadece milletimizi dinledik. Karşımızdakiler de projelerimizi duyduklarında ‘Yapamazsınız, başaramazsınız' dediler. Temeller attık ‘Durdururuz' dediler” diye konuştu.

“Tabiri caizse raydan çıktılar”

Bakan Kurum, muhalefetin raydan çıktığını ve dengelerinin bozulduğunu ifade ederek, “Muhalefet bir türlü iktidara gelemeyince, son 20 yıldır da milletimiz Cumhurbaşkanımıza iktidarı verince adeta siyasi bir buhrana yakalandılar. Tabiri caizse raydan çıktılar, zaten bozuk olan ayarları, sinirleri, dengeleri daha da bozuldu. Proje yerine video çekip fragman yayınlayanlar, temel atmak yerine twet atanlar, gerçek hayatı da sanal dünyadan ve algıdan ibaret sanıyorlar, milletin de bu laf kalabalığına inanmasını bekliyorlar” dedi.

“Bunlar bırakın millet için hizmet üretmeyi, yapılmış bir eseri bile korumaktan acizler”

Bakan Kurum, son olarak Ankara'daki Anka Park'tan bahsederek, “2 gün önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, sosyal medya hesabı üzerinden Anka Park'ın içimizi sızlatan o görüntülerini paylaştı. Kaderine terk edilen Anka Park'ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı? Bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Yolunuza sürekli algı üreterek mi devam edeceksiniz? Oysa Ankaralı hemşehrilerimiz sizden hizmet bekliyor, eser bekliyor, proje bekliyor. İşte millete hizmeti şeref bilenler bugün Bitlis'te, bu aziz şehirde tarihi adımlar atıyor. Bitlislilerin on yıllarca beklediği temelleri atıyor. Yarın da Kayseri'de milyarlarca lira değerinde yatırımları hizmete alıyor, yenilerinin temellerini atıyorlar. Tabii vatandaşımız haklı olarak soruyor. Ankara'nın merkezinde çocukluğumuzun geçtiği o bölgede şöyle çocuklarımız, yavrularımız, parklar içerisinde, bahçeler içerisinde, oyun alanları içerisinde koşup eğlenseydi kötü mü olurdu?

Her yaştan kardeşimiz bu yeşil alandan, sosyal alandan istifade etseydi kime ne zararı olacaktı? Sizin bu inatlaşmanızın faturasını Ankara'nın gençleri ödedi, çocukları ödedi, hala da ödüyorlar. Yazık değil mi? Yapılmış bir hizmeti beğenirsin ya da beğenmezsin senin görevin belediye başkanı olarak o hizmeti kamunun yararına, milletin faydasına sunmaktır. Sizden beklenen Ankara'yı sosyal medyaya konu etmeniz, mahkûm etmeniz değildir. Eskilerin çok güzel bir sözü var, ‘Kaval çalmak üflemek değildir. Parmaklarınızı hareket ettireceksiniz.' Yani insan diliyle değil, üfleyerek değil, yaptığı işle konuşacak. Millet de ona göre takdir edecek. Bunlar bırakın millet için hizmet üretmeyi, eser üretmeyi, yapılmış bir eseri bile korumaktan acizler. Bu mesele sadece bir Anka Park meselesi değildir. Bu bir zihniyet meselesidir, CHP zihniyeti meselesidir. Üzülerek görüyoruz ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da CHP zihniyetine çok kolay intibak etmiş, bu zihniyetin kodlarına, geleneklerine, tarihine o da mahkûm olmuştur” şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, konuşmasının ardından yapımı tamamlanan 507 konutun anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettikten sonra millet bahçesine fidan dikerek can suyunu verdi. Bakan Kurum, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Bitlis Vali Vekili Tekin Erdemir, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile Bitlis Belediyesi'ni ve ardından Tatvan ve Ahlat ilçelerini ziyaret etti.

Vahit Olcay-Özkan Olcay