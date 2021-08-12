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Bakan Kurum, selin en çok etkilediği Zafer Köyü'nde

Bakan Kurum, selin en çok etkilediği Zafer Köyü'nde
Bakan Kurum, selin en çok etkilediği Zafer Köyü'nde

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da meydana gelen sel felaketinden en çok etkilenen Zafer Köyü'nde çalışmaları yerinde inceledi.

Bartın'da yaşanan sel felaketinde Ulus ilçesine bağlı Akören Söküler köyünde kaybolan 85 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor. Bakan Murat Kurum, yaşlı kadının yakınları ile görüşerek çalışmalardaki son durum hakkında bilgiler aldı.

Bakan Murat Kurum, ardından selin en çok etkilediği Zafer Köyü'ne geçerek buradaki çalışmaları yakından inceledi. Selden zarar gören vatandaşlar ile tek tek ilgilenen Bakan Murat Kurum, köyün iki yakasına ulaşımın sağlanacağı köprünün hızla yapılması için talimat verdi.

Kurum, köydeki hasar tespit çalışmalarını da denetledi. Bakana ihtiyaçlarını anlatan vatandaşlar bir taraftan da temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Murat Kurum, bölgedeki incelemelerin ardından köyden ayrıldı.

Onur Altındağ

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