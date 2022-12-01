İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Kurum: 'Sinop meydanını; tarihi, kültürü, medeniyeti yeniden gün yüzüne çıkardık'

Bakan Kurum: 'Sinop meydanını; tarihi, kültürü, medeniyeti yeniden gün yüzüne çıkardık'
Bakan Kurum: 'Sinop meydanını; tarihi, kültürü, medeniyeti yeniden gün yüzüne çıkardık'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Sinop meydanını; tarihi, kültürü, medeniyeti yeniden gün yüzüne çıkardık. Yeni düzenlememizle Sinop’umuzun güzelliğine güzellik kattık” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sinop'ta yapılan çalışmalarla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, paylaşımında Sinop'u yeniden inşa ettiklerini belirterek, “Sinop için 30 yıllık bir hayaldi. Surları perdeleyen yapıları temizledik. Sinop meydanını; tarihi, kültürü, medeniyeti yeniden gün yüzüne çıkardık. Millet bahçemizle de şehrimize nefes aldırdık. Yeni düzenlememizle Sinop'umuzun güzelliğine güzellik kattık” ifadelerini kullandı.

Kemal Diri
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.