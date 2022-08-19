Bakan Kurum: 'Sizlere hizmet etmek boynumuzun borcudur'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'ne katıldı.

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz afet alanlarında vatandaşını 1 saat bile yalnız bırakmadı”

Bakan Kurum burada yaptığı konuşmada, “60 bin konutluk dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesinde ilk anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Ülkemiz, milletimiz, İstanbul için hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanım; bu cennet vatana 3 milyon yeni yuva kazandırdınız. Edirne'den Hakkari'ye yüz binlerce kardeşimize 1 milyon 170 bin sosyal konut armağan ettiniz. Bugün 17 Ağustos'un yıl dönümü. Yaşanan depremde binlerce canımızı yitirdik. Ama bugün tüm afetlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz afet alanlarında vatandaşını 1 saat bile yalnız bırakmadı” şeklinde konuştu.

“Sizlere hizmet etmek boynumuzun borcudur”

Bakan Kurum konuşmasının devamında, “Esenler'de 60 bin konutluk dev projemizde, 2 bin 30 konutu kardeşlerimize teslim ediyoruz. Eylül ayında da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini milletimize müjdeleyeceğiz. Esenler Meydanı'ndan Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında milletimize söz veriyoruz, ‘sizlere hizmet etmek boynumuzun borcudur'. Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.