Bakan Kurum: 'Sosyal Konut Projesi'ne 2 milyona yakın genç başvurdu'

Gençlerin Sosyal Konut Projesi'ne ilgisinden bahseden Bakan Murat Kurum, “Projeyle ilgili karışık bir şey yok, karışıklık olmadığını da yapılan 5 milyon başvurudan anlıyoruz. 'Gençler nasıl alacak?' diyen muhalefete, gençlerimiz 2 milyona yakın başvuru yaparak en net cevabı vermiştir. Dolayısıyla burada bir tereddüt yok. Biz toplumun tüm kesimlerine ve gelir gruplarına yönelik bir proje açıkladık. Bir kişinin 10 yıl faizsiz arsaya girdiğini düşünün, asgari ücretle de çalışsa, eve giren tek gelir asgari ücret de olsa bin 200 TL sabit ödemeleri olacak. Bu rakam hiçbir şekilde değişmeyecek. Dolayısıyla bu gelir gruplarımız kendine uyan proje ile başvuracak ve ödemelerini gerçekleştirecek. Konutların ödemesinde ise memur maaşlarının artış oranına göre artış yapılacak. Ancak geçen yıl memurlarımıza yüzde 80'e yakın zam yaptık fakat borçlu olan 1 milyon 170 bin kardeşimize ise yüzde 25 zam yaptık. Yani geliri yüzde 80 artarken biz borcunu yüzde 25 artırdık. Biz her zaman milletimizin yanında olduk. Bu projedeki amaç zaten sosyal devlet anlayışı ve barınma ihtiyacını karşılayacak çerçevede yapıldı. Zaten milletimiz de büyük bir teveccüh gösterdi” diye konuştu.

Erdi Demür-Furkan Abrek Ünal



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