Bakan Kurum sözünü tuttu, eşi kaybolan kadını yeni evinde ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla evi hasar gören Zeynep Akar için ev kiralandığını, “Giresun Dereli'de selde eşi kaybolan Zeynep ablamızın hasar gören evinden taşınma işlemini derhal başlattık. Kiraladığımız evi kendileri için hazırladık. Tekrar ev sahibi olmaları ve bir an önce kendi evlerine taşınmaları için de hızla hareket edeceğiz” ifadelerini duyurmuştu.

Bakan Kurum'un, evi kiralamakla yetinmeyerek içerisine de gerekli eşyaların aldırılması için çalışma başlattı. Kiralanan ev kısa süreli bir çalışmanın ardından tüm eksikleri giderilerek oturulabilir hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ev hazır hale getirildikten sonra aileyi ziyaret etti. Ziyarette aile ile kısa süreli bir sohbet gerçekleştirildi.

Hasan Fehmi Demir –Ahmet Bilge

