Bakan Kurum: 'Tüm afetzedelerimizi sıcak yuvalarına kavuşturacağız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile birlikte geldiği Malatya'da depremden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Kent merkezindeki incelemelerinin ardından Doğanşehir ilçesine geçen Bakan Kurum, burada yaptığı açıklamada, "Afetin ilk anından itibaren Gaziantep'teydik. Dün Adıyaman'da, ondan önceki Kahramanmaraş'ta, Pazar günü ise Hatay'daydık. Şimdi de Malatya'mızdayız. Malatya, depremin acısını çekmiş bir şehrimiz. Biz burada, bir önceki depremde vatandaşlarımızla daima birlikteydik. Yaraları birlikte sardık. Yeni yuvalarımızı bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ettik. Mutluluklarına şahit olduk. İnşallah yine aynı şekilde bir seferberlik ruhuyla gece gündüz çalışarak kardeşlerimizin yanında olacağız. Ve bu zor günleri hep birlikte aşacağız" dedi.

"11 ilimizde de vatandaşımızla el ele, afetin açtığı yaraları sarmaya devam ediyoruz"

Devletin ve milletin bir seferberlik ruhuyla Malatya'da ve depremden etkilenen diğer illerde olduğunu ifade eden Banka Kurum, "Şu anda Malatya ve diğer illerimizde çalışmalarımızı 7/24 esasına göre sürdürüyoruz. Arama kurtarmadan insani yardım çalışmalarına, hasar tespitten yeni yapacağımız konutların yerleşim yerlerinin tespitine kadar her alanda gereken neyse devletimiz tarafından yapılıyor. 11 ilimizde de vatandaşımızla el ele, afetin açtığı yaraları sarmaya devam ediyoruz. Malatya'da arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarını neredeyse tamamlamak üzere. Biz her enkazda son ana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kahramanmaraş'ta 222. saatte 42 yaşındaki Melike kardeşimize, 248. saatte Aleyna kızımıza ulaşılması bizleri hakikaten çok duygulandırdı. Milletimizi sevince boğdu” ifadelerine yer verdi.

"56 bin 80 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik"

Hasar tespit çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Bakan Kurum, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın 7 bin 100 uzmanı 10 şehrimizde çalışmalarını sürdürüyor. Malatya'mızda da de ekiplerimiz; hasar tespit çalışmalarımıza hızla devam ediyor. Şu ana kadar, karadan ve havadan, şehirlerimizin dijital ikizleri üzerinden yaptığımız tespitlerimize göre, tüm illerimizde 577 bin 689 bina, yani 2 milyon 665 bin 317 bağımsız bölüm inceledik. Bunlardan 56 bin 80 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Bu da yaklaşık olarak 297 bin 122 bağımsız bölüme denk geliyor. Malatya'mızda da yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 194 bin 885 bağımsız bölümden oluşan 39 bin 311 bina tespit ettik. 48 bin 622 bağımsız bölümden oluşan 10 bin 233 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik” şeklinde konuştu

"10 ilimizde inşa edeceğimiz tüm konutlarımızı da 1 yıl içerisinde tamamlayacağız"

Yeni yapılması planlanan afet konutları hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Ülke olarak 99 depremi öncesi inşa edilen bu yapıları dönüştürmek için son 20 yılda, 3.3 milyon konutun dönüştürdük, TOKİ eliyle 1 milyon 180 bin sağlam ve güvenli sosyal konutu tüm donatılarıyla beraber inşa ettik. 50 ve 100 bin sosyal konut kampanyamızı büyük oranda tamamladık. Yeni 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut inşa edilecek arsa ve 50 bin işyeri çalışmalarımız hızla devam ediyor. Tüm bu çalışmalarla bugüne kadar, 24 milyon insanımızı eski yapılardan kurtardık. Özel sektörümüzün yaptığı yüzbinlerce konut ve etkin yapı denetim sistemimizle bu süreci kararlılıkla yürüttük. Tam bir seferberlik ruhuyla, hep birlikte; milletimizi, sağlıklı, güvenli bir şekilde hayat sürecekleri yeni yuvalarına kavuşturmak için var gücümüzle çalıştık. Bakanlık olarak 10 ilimizde eşzamanlı olarak başlattığımız Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutu seferberliğimizle inşallah Mart ayının hemen başında ilk etapta 30 bin konutumuzun temellerini atacağız. Afetzede kardeşlerimiz için 10 ilimizde inşa edeceğimiz tüm konutlarımızı da 1 yıl içerisinde tamamlayacağız" dedi.

"Yeni yerleşim alanlarına dair mikro-bölgeleme ve zemin etütlerimizi titizlikle yapıyoruz"

"Biz şu anda 11 ilimizde inşa edeceğimiz yeni yerleşim alanlarına dair mikro-bölgeleme ve zemin etütlerimizi titizlikle yapıyoruz" diyen Bakan Kurum, "Zaten bugüne kadar yaptığımız tüm uygulamalarda, devlet olarak konut ürettiğimiz tüm bölgelerde bu etütleri yaptık ve inşa ettik. Bugün milyonlarca kardeşimiz bu güvenli alanlarda hayat sürüyor. Biz yeni yapacağımız yerleşim alanlarında bir taraftan bu çalışmayı yaparken diğer taraftan da yeni fay hatlarının oluşması nedeniyle depremden etkilenen bölgelerde de bu etüt çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz“ diye konuştu.

Yeni konutlar inşa edilene kadar hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceklerini kaydeden Bakan Kurum, "Bir alanın yerleşim yerine depremsellik açısından uygun olup olmadığını belirleyen rapora mikro-bölgeleme etüt raporu deriz. Bu bilgilerden sonra ifade etmek isterim ki; asrın felaketini yaşadığımız tüm illerimizde deprem sonrası yeni fay hatları oluştuğu için halihazırdaki mikro-bölgeleme etüt raporlarını baştan aşağı tekrar inceliyoruz. Deprem sonrası yeni fay hatları oluştuğu için tüm etütleri tekrar gözden geçiriyoruz. Diğer taraftan imar planı olan yerlerde imara esas jeolojik etüt raporları zaten var. Biz belediyelerimizin hazırladığı jeolojik etüt raporlarını da diğer etütleri incelediğimiz gibi inceleyeceğiz. Tüm bu incelemelerin ardından çıkacak sonuçlara göre; gerekirse imar planlarında değişiklik yapacağız ve kat sayılarını düşüreceğiz. Yine yapılaşma yoğunluğunu azaltacağız. Yine gerekirse yerleşime yasak alanları da belirleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Evlerimizi inşa edene kadar hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz"

"Bugün yıkılmış olan binaları jeolojik açıdan incelediğimizde, bunların dere yataklarında, dere kenarlarında inşa edildiğini görüyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Şu anda tüm deprem bölgesinde zemin koşullarının tespiti için detaylı bir çalışma yürütüyoruz. Şunu da belirtelim. Biz Türkiye çapında dönüşümü sürdürdüğümüz her yerde mikro-bölgeleme etüt raporu, jeolojik etüt raporu ve zemin etüt çalışmalarımızı yaptık, yeni yapacağımız yerleşim yerlerinde de yapmaya zaten devam ediyoruz. Bütüncül bir anlayışla bu çalışmamızı tamamlayarak yeni şehirlerimizi güvenli ve sağlıklı yerlere inşa edecek ve vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Evlerimizi inşa edene kadar hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Eşya, taşınma, kira yardımı gibi tüm yardımları yapacağız. Maddi-manevi vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını devletimizin tüm imkânlarıyla karşılayacağız. Gece gündüz çalışarak tüm afetzede kardeşlerimizi yeni, güvenli, sağlıklı ve sıcak yuvalarına süratle kavuşturacağız."

Hasan Eryılmaz - Cahit Özçelik

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