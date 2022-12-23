Bakan Kurum: 'Türkiye; 2053 yılına kadar tüm atıklarını dönüştüren bir ülke olmak için var gücüyle çalışmaktadır'

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül töreni gerçekleştirildi. Bu yıl “İklim ve Gençlik” temasıyla düzenlenen 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldı. Sunumların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir konuşma yaptı.

Zirvenin teması bu yıl “İklim ve Gençlik”

Zirvenin bu yılki temasının "İklim ve Gençlik" olduğunu söyleyen Bakan Kurum, “İklim İçin Gençlik Hareketi Panelimizi hep birlikte gerçekleştirdik. Sanatçılarımızın özveriyle hazırladığı, iki özel sergimizin açılışını yaptık. Bugün yine; Deniz Sağdıç hanımefendinin Sıfır Noktası Sergisi'nden Kompost Yapım ve Saksı Atölyesi'ne, yine Atık Kumaşlardan Çanta ve Minder Yapım Atölyesine kadar çok özel çalışmalarımızı sizlerin ilgisine sunduk. Tabi şeflerimize de ayrı bir alkış istiyoruz; çünkü kendileri bugün mutfaklardaki atık gıdalardan nasıl büyük lezzetlere ulaşılabileceğini Sıfır Atık Mutfaklarında hepimize gösterdiler. Birazdan; yerel yönetimlerden en iyi uygulamaya, spor, bilim, kültür ve sanattan sürdürülebilirlik ve yenilikçiliğe; yine, medya, çevre kahramanları, sosyal sorumluluk, sivil toplumdan girişimciliğe kadar tam 12 kategoride belirlenen “Sıfır Atık Ödüllerimizi” birbirinden değerli dostlarımıza takdim edeceğiz. Ben bizlere destek olan, geleceğe umut olan tüm ödül sahiplerine; tiyatro eserleriyle bizlere çok özel bir gösteri sunan tüm sanatçılarımıza, şeflerimize, hocalarımıza, tabi en çok da siz gençlerimize, iklim elçilerimize; bugün harika bir iş çıkaran tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Ülkemiz adeta bir merhamet adasıdır”

20 yüzyıl ile günümüz arasında benzer noktalar olduğunu belirten Bakan Kurum, “20. Yüzyıl ile bugün arasında 2 ortak nokta var. Yine acılar yaşıyoruz ve yine bu acıları insan, kendi elleriyle üretiyor. Evet, bugün hala çocuklarımız ölüyor. Fakat bugün silah, büyük oranda değişmiştir. Çocuklarımızı tehdit eden bu yeni silah; artık anne sütünde bile bulunan öldürücü mikro plastiklerdir. İşte ortak evimiz dünya. İşte dünyanın dört bir yanında peş peşe meydana gelen seller, işte fırtınalar, yangınlar; yıkılan ocaklar, sönen umutlar, yitirilen canlar. Ne garip tezahürdür ki; bugün insanoğlu ölçüsüzlüğü ve acımasızlığıyla; ortak evimiz dünyanın bu hale getirilmesinin hem faili, hem de mağdurudur. Ve ne acıdır ki; insanoğlunun ölçeği büyümüş, ama ufku daralmıştır. İnsanlık, gözünü göğe dikmiş ama yere, yerin dengesine, yerin doğasına körleşmiştir. Açık söylüyorum bu körleşmenin, bu acıların en büyük müsebbibi; kendisine her şeyi az, başkasına her şeyi çok gören ülkelerdir. Fakat Türkiye'miz; hep olduğu gibi yine insanlığın adeta merhamet adasıdır, vicdan durağıdır; aynı zamanda olup biteni seyreden seyirci bir medeniyet değil, kurucu bir medeniyetin temsilcisidir. Bu hassasiyetle Türkiye; tüm bu acılara karşı sessiz kalmamış; insanlığı ve doğamızı korumak için seferber olmuş ve 5 yıl önce saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde büyük bir hareketi başlatmıştır. Küresel çözümü Sıfır Atık Hareketiyle dünyaya ilan etmiş ve o gün bir milat olmuştur. Bugün Türkiye; 2053 yılına kadar tüm atıklarını dönüştüren bir ülke olmak için var gücüyle çalışmaktadır” şeklinde konuştu.

“10 dakikada dünyada toplam 5 bin 900 ton plastik atık oluştu”

Konuşmasının başladığı süre zarfında dünya üzerinde ortaya çıkan atık boyutunun oldukça fazla olduğunu dile getiren Bakan Kurum, “Yaklaşık 10 dakikadır bu kürsüde, sıfır atığın önemi ve kazanımlarını sizlerle paylaşıyorum. Bu süre zarfında, yani son 10 dakikada ne oldu biliyor musunuz? Dünyada toplam 5 bin 900 ton plastik atık oluştu. 370 ton atık okyanuslara karıştı. 20 deniz kuşu, 2 kaplumbağa canını yitirdi. 77 hektar ormanlık alan yok dolu. 25 bin ton gıda çöpe atıldı. Tam 180 insan nefes darlığı çekerek hayata gözlerini yumdu. Maalesef 10 dakika gibi kısa bir sürede bile dünyanın içinde bulunduğu acı manzara işte budur. Biz bu manzaraya seyirci kalmıyor, İklim ve Sıfır Atık diplomasisiyle ülke olarak en güçlü cevabı veriyoruz. BM kararıyla artık her yıl 30 Mart gününün, “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edilmesi bunun en somut göstergesidir. Biz de inşallah 30 Mart günü, 81 il 922 ilçemizde, bu özel günü, muhteşem çevre ve doğa etkinlikleriyle, dünyanın tüm ülkelerinden katılan misafirlerimizle birlikte; coşkuyla kutlayacağız” ifadelerini kullandı. Bakan Kurum konuşmasının sonunda projeye destek veren herkese teşekkür etti.

Senat Destanoğlu - Murat Horoz

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