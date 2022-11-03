Bakan Kurum: 'Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde yüzyıllık planları hayata geçiriyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da düzenlenen İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Geçen ayki kurul toplantısında Ulusal Katkı Beyanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelecek olan İklim Kanunu'nun görüşüldüğünü belirten Bakan Kurum, bugünkü toplantıda ise Ulusal Katkı Beyanı'nın nihai halini görüşerek, karara varılacağını bildirdi. Mısır'da 6-18 Kasım'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 27. Taraflar Konferansı'na (COP27) katılacaklarını söyleyen Bakan Kurum, nihai şekli verilen Ulusal Katkı Beyanı'nı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası'na sunacaklarını ifade etti.

Bakan Kurum, Mısır'da yapılacak toplantı öncesinde gerçekleştirilmesi hedeflenen konuların bu toplantıyla netleşeceğini vurgulayarak, “Mısır'da yapacağımız toplantı öncesinde hem iklim değişikliğiyle mücadelemizi hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu ‘Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde önümüzdeki 30 yıla ilişkin tüm bakanlıkların ortaya koyacağı irade ve belirleyeceğimiz hedefler, atacağımız adımları netleştirecek, önümüzdeki 30 yıla, 2053'e ilişkin stratejileri netleştirmiş olacağız. Yüzyıllık planları hayata geçiriyoruz ve bu noktada bugün alacağımız kararın önümüzdeki yüzyıla ilişkin ülkemiz, sektörlerimiz ve geleceğimiz adına alacağımız en önemli kararlardan olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizin kendi kendine yeten bir ülke olması için çalışıyoruz”

Bakan Kurum, insanı ve doğayı merkeze alarak yürüttükleri şehirleşme modeline vurgu yaparak, “Medeniyetimizin bize tarif ettiği şehirleşme modeliyle çevreyi, insanı, doğayı merkeze alan sosyal devlet anlayışıyla başlattığımız sürdürülebilir devlet anlayışına geçeceğimiz bir sistemin omurgasını oluşturacak. Kendi kendine her alanda yeten ülkeler bundan sonraki süreçte de çok daha fazla öne çıkacak. Burada belirleyeceğimiz ve alacağımız kararlar, ülkemizin tarımda, enerji sektöründe, turizmde, çevre ve şehircilikte kendi kendine yeten bir ülke olması için çalışmalarımızı yürütüyoruz” diye konuştu.

“İklim Kanunu, ülkemizi 2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil kalkınma yolunda dünyada model bir ülke yapacak”

Türkiye'nin yeni yüzyılda iklim değişikliği ile mücadelede örnek olacağını ifade eden Bakan Kurum, TBMM'de çıkacak İklim Kanunu'yla 2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil kalkınma yolunda dünyada model bir ülke olacağını ifade etti.

Dünyanın geleceği için Bakanlık olarak önemli adımları attıklarını söyleyen Bakan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ‘2053 net sıfır emisyon' hedefini yakalamak için bakanlıklarımızda atılacak adımları belirlememiz gerekiyor. Bu hedefler doğrultusunda kişiler değişse de bakanlıklarımızca atılan adımlar, ülkemizin doğayla dost bir şekilde kalkınmasında rol alacaktır. Bizim medeniyetimizde aldığımız ilhamla tarihi eserlerimizi, doğal güzelliklerimizi de korumak zorundayız. Türkiye Yüzyılı vizyonuna ilişkin bakanlıklarımız çalışmalarını sundu. Biz de çevre, şehircilik ve iklim değişikliği konularında çalışmalarımızı yapıyoruz. Ülkemizin renklerini ve doğayı merkeze alan Ulusal Katkı Beyanı'nı hazırlarken vatandaşımızı, sanayicimizi, çiftçimizi, toplumun tüm kesimlerini içine alan, kimsenin geride bırakılmadığı anlayışıyla çalışmaları yürütmek zorundayız. Ortak müşterekte buluşmak zorundayız.”

Kemal Diri



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