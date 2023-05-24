Bakan Kurum: “Türkiye Yüzyılı'nın türküsünü söyleyeceğiz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge'den milletvekili seçilen Murat Kurum, Ataşehir'de bir dizi program gerçekleştirdi. Kurum ilk olarak Prestij Caddesi'nde esnaf ziyaretini gerçekleştirdi, ardından Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Merkezi'nde Kars, Ardahan, Iğdır Hemşehri Buluşması programına katıldı. Bakan Kurum, Trakya Kafkas Halk Dansları Topluluğu tarafından gösteriyle karşılandı ve Kafkas şapkası hediye edildi.

“Sözün kuvveti de kudreti de aşıkların sinesinde saklıdır”

Programda konuşan Bakan Kurum, “Aşıklık geleneği; bozkırdan başlayan kurduğumuz şehirlerde devam eden, tüm cihana adalet götüren medeniyetimizin bizlere armağanıdır. Sazıyla, sözüyle, hikayesiyle tarihimizin çok önemli bir unsuru, kültürümüzün eşsiz ve değişmez bir ürünüdür. Bu geleneğin tarihine inmeye kalksak, yüzlerce yıl geçmişe gideriz. ‘Bizler, bir söz medeniyetinin evlatlarıyız.' Söz, bizde senettir. Söz, bizde gönülden çıkar gönüle girer. Söz, bizde savaşı bitirir, kalpleri imar eder, gönülleri ihya eder. Sözün kuvveti de kudreti de aşıkların sinesinde saklıdır. Aşıklar ki; her daim küçükten büyüğe, 7'den 70'e kahramanlık, aşk, vuslat hikayeleri anlatırlar. Geleneğimizi geleceğe taşır, medeniyet birikimlerimizden bahseder. Sözleri ve sazları bizlere bazen bir dost, bazen bir baba, bazen bir yar, bazen bir öğretmen, bazen de sırtımızı yaslayacağımız bir dağ olurlar” dedi.

“İnşallah 28 Mayıs'ta da yanımızda olacaksınız”

“İşte biz de bu aziz hatıralara, bu yüce mirasa, bu kutlu geleneğe sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullanan Bakan Kurum, “Aşıklık, Dede Korkut geleneğidir. Temelinde adanmışlık, kararlılık, millete ve devlete muhabbet vardır. Ak ile karayı, iyiyle kötüyü, kalbi temizle kalbi kararmışı en iyi aşıklar ayırır. Aşıklar; daima devletinin, milletinin yanında olmuştur. Tıpkı 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunuz gibi. Tüm zor günlerde bizimleydiniz. 14 Mayıs'ta bizim yanımızdaydınız. İnşallah 28 Mayıs'ta da yanımızda olacaksınız ve hep birlikte güçlü, büyük Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın türküsünü söyleyeceğiz. Allah sizlerden razı olsun” diye konuştu.

Muhammed Talha Yazıcı - Metin Başar



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.