Bakan Kurum: 'Tuzla'mızı, İstanbul'umuzu güçlü, güvenli, huzurlu yarınlara taşıyacağız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzla'da Genç Karadenizliler Derneği'ni ziyaret etti. Kurum, buradaki konuşmasının ardından Tuzla'da bulunan, Borsa Kent, Asena, Mavi Okyanus ve Taşpınar Site sakinleriyle bir araya geldi. Bakan Kurum, yaptığı konuşmasında, “Asena, Mavi Okyanus, Taşpınar ve Borsakent sitelerimizi rezerv yapı alanı ilan ettik. Sizlerin taleplerini dikkate alarak imar planlarını onayladık” şeklinde konuştu. Kurum, programın ardından AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığında partililer ile istişare toplantısına katıldı.

“761 bin bağımsız bölüm için 174 bin başvuru yapıldı”

Bakan Kurum, “Bugün İstanbul'umuzun 39 ilçesinde, 963 mahallesinde gece gündüz demeden çalışıyoruz. İstanbul'umuzu depreme ve her türlü afetlere karşı hazırlamak istiyoruz. Bunun için ne diyoruz? Önce 'Güvenli Konutlar, önce Huzurlu Yuvalar' diyoruz. 'İstanbul'da 1.5 Milyon Konutluk Yüzyılın Dönüşümü' diyoruz. 'Yarısı Bizden, Yarısı Devletten' diyoruz. İnşallah bu adımlarla İstanbul'umuzdaki tüm sağlıksız yapıları yenileyeceğiz. Şu ana kadar projemize 761 bin bağımsız bölüm için 174 bin başvuru yapıldı. Bu ne demek biliyor musunuz? Tam 3 milyon vatandaşımızın hayatı artık değişiyor demek. Kararlıyız; hep birlikte Tuzla'mızı, İstanbul'umuzu güçlü, güvenli, huzurlu yarınlara taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.

“Tuzla'da, sitelerdeki sorunu çözerek kentsel dönüşümün önünü açıyoruz”

Tuzla'da bazı sitelerde kentsel dönüşüm bilgisini veren Bakan Kurum, “Burada Asena, Mavi Okyanus, Taşpınar ve Borsakent site sakinlerimiz var. Bu siteleri afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. Biliyoruz, sizlerin dönüşüm hususunda bizlerden bazı imar planlarına ilişkin düzenleme talepleri var. Geçtiğimiz ay sizlere hazırlıklarımızı yapıyoruz, sorunların hepsini çözeceğiz demiştik. Asena, Mavi Okyanus, Taşpınar ve Borsakent sitelerimizi rezerv yapı alanı ilan ettik. Sizlerin taleplerini dikkate alarak imar planlarını onayladık. Böylelikle 435 bağımsız bölümden oluşan ve yaklaşık bin 500 vatandaşımızın yaşadığı sitelerdeki sorunu çözerek kentsel dönüşümün önünü açıyoruz. Buradan, sizlerin huzurunda İstanbul'a bir kez daha söz veriyoruz. Bu aziz şehirde 5 yıl içerisinde tek bir riskli yapı kalmayacak. Tuzlalı, İstanbullu hiçbir kardeşim riskli yapılarda oturmayacak. Hiçbir gencimiz afetlere karşı güvensiz hissetmeyecek. Hiçbir annemiz, babamız, yastığa başını tedirgin bir şekilde koymayacak.” şeklinde konuştu.

Emre Sertdemir - Metin Başar



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