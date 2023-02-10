İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Kurum: 'Vatandaşlarımız e-Devlet ya da bakanlık adresinden evlerinin hasar durumunu öğrenebilir'

Bakan Kurum: 'Vatandaşlarımız e-Devlet ya da bakanlık adresinden evlerinin hasar durumunu öğrenebilir'
Bakan Kurum: 'Vatandaşlarımız e-Devlet ya da bakanlık adresinden evlerinin hasar durumunu öğrenebilir'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen konutlarla ilgili, “Vatandaşlarımız adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-Devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Gaziantep Deprem Koordinasyon Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, vatandaşların depremden etkilenen hasarlı yapılarıyla ilgili durumlarını öğrenebilecekleri süreç hakkında şu bilgiyi verdi:
“Vatandaşlarımız adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-Devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler. Hasarsız ve az hasarlı durumdaki evlere girilebileceğini; orta hasar, ağır ve acil yıkılacak evlere ise kesinlikle girilemeyeceğini bu adreslerden öğrenebilirler.”

Huzeyfe Tarık Yaman

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.