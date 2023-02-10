Bakan Kurum: 'Vatandaşlarımız e-Devlet ya da bakanlık adresinden evlerinin hasar durumunu öğrenebilir'

Bakan Kurum, Gaziantep Deprem Koordinasyon Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, vatandaşların depremden etkilenen hasarlı yapılarıyla ilgili durumlarını öğrenebilecekleri süreç hakkında şu bilgiyi verdi:

“Vatandaşlarımız adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-Devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler. Hasarsız ve az hasarlı durumdaki evlere girilebileceğini; orta hasar, ağır ve acil yıkılacak evlere ise kesinlikle girilemeyeceğini bu adreslerden öğrenebilirler.”

Huzeyfe Tarık Yaman

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