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Bakan Kurum: 'Yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde yenilerini inşa ederek yaraları saracağız'

Bakan Kurum: 'Yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde yenilerini inşa ederek yaraları saracağız'
Bakan Kurum: 'Yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde yenilerini inşa ederek yaraları saracağız'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:"Artvin Dereiçi köyünde evleri yanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan’ın talimatlarıyla yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek yaraları saracağız. Devletimiz milletimizin emrindedir"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:"Bugün itibarıyla hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. TOKİ Başkanlığımız eliyle evlerimizi inşa edeceğiz. Artvin Valiliğimize vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız."

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