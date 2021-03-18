Bakan Kurum: 'Yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde yenilerini inşa ederek yaraları saracağız'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:"Artvin Dereiçi köyünde evleri yanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan’ın talimatlarıyla yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek yaraları saracağız. Devletimiz milletimizin emrindedir"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:"Bugün itibarıyla hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. TOKİ Başkanlığımız eliyle evlerimizi inşa edeceğiz. Artvin Valiliğimize vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız."