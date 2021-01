Bakan Kurum: “Yatırım değeri 1.6 milyar lira olan 38 projemizi de büyük oranda tamamladık”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da Mevlana Çarşısı, Millet Bahçesi, Altın Çarşı Dönüşüm, Alaaddin Cephe İyileştirmesi 1. Etap açılış, Alaaddin Cephe İyileştirme 2. Etap Başlangıç ve Şehit Yunus Mermer Cami toplu açılış törenine katıldı. Bakan Kurum açılışları görüntülü olarak bağlanarak gerçekleştirdi.

“Projeyi 19 bin 752 metrekarelik alanda gerçekleştiriyoruz”

Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen programda konuşan Bakan Murat Kurum, Yeni Mevlana Meydanı'nın, Mevlana Çarşısı'nın ve Altın Çarşı'nın temellerini atacaklarını söyledi. Projeyi 19 bin 752 metrekarelik büyük bir alanda gerçekleştirdiklerini anlatan Bakan Murat Kurum, “Yeni Mevlana Çarşı'mızda yeni dükkânlarımızın yanında; süs havuzları, kesme kaya sokakları, harika kent mobilyaları, kapalı otoparkı ve yine medeniyetimizden izlerin hakim olduğu peyzaj çalışmalarımıza başlıyoruz. İnşallah buraya gelenler; sadece bir meydanı değil, bir tarihi kent merkezinin havasını, ruhunu teneffüs edecekler, 1000 yıllık bir tarih ve medeniyet birikimine şahitlik edecekler. Tabi Mevlana Çarşısı'nın temellerini atarken, 12 bin 715 metrekare alanda Altın Çarşı dönüşüm projesine de, eş zamanlı olarak başlıyoruz. Bu projemizde de; inşallah, yeni işyerleri yapacağız, çevre düzenlemelerimiz olacak, peyzaj projelerimiz olacak. Hak sahibi kardeşlerimizle sözleşmelerimizi imzaladık. İnşallah Altın Çarşı'nın da dönüşümünü en kısa sürede tamamlayıp Konyalı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

“44 ilimizde 79 tarihi meydanımızı yeniden ihya ediyoruz”

Mevlana Çarşısı'nın 30 yıl boyunca, tüm Konyalıların hatıralarıyla dolduğunu aktaran Bakan Murat Kurum, “Helal kazançla, esnaf sohbetleriyle, 7'den 70'e tüm Konyalılar için özel bir anlamı olan, hepimizin, bizzat benim de hatıralarımın olduğu özel bir mekandı. Fakat çarşımız; bugün Konyamızı, Mevlana Türbesi'ni ziyaret eden milyonlarca misafirimizin ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmiştir. Bunun için, Büyükşehir Belediyemizle, esnafımızla birlikte çarşı kültürünü, ahilik davasını yaşatacak, tarih kokacak bir şehircilik projesi hazırladık. Eski Üzüm Pazarı yıllarından, Mevlana Çarşısı olduğu dönemlere kadar on binlerce Konyalının en güzel hatıralarına ev sahipliği yapan bu mekanda, şimdi inşallah yeni hatıralar birikecek. Biliyorsunuz; bakanlık olarak, 'Tarihe vefa, geçmişe saygı' sloganıyla; bugün tam 44 ilimizde; 79 tarihi meydanımızı yeniden ihya ediyoruz. Bu ihya projelerimizin en kıymetli olanı, 60 bin metrekare alanda yürüttüğümüz Yeni Mevlana Meydan Projemizdir. Bu projeyi tamamladığımızda; Hazreti Mevlana'yı ziyarete gelen her bir misafirimiz büyük bir meydandan başlayarak adeta bir tarih ve kültür yolculuğuna çıkacak. Önce Mevlana Meydanı önünde yapacağımız Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'da alışverişini yapacak olan misafirlerimiz; sonra içerisinde şehir müzesinin, bedestenlerin, kervansaray mimarisiyle yapılacak otellerin, Konya mutfağının eşsiz lezzetlerinin olacağı gurme sokağına gidecekler” dedi.

“Osmanlı'yı hissedebileceğimiz bir kültür, tarih ve medeniyet vadisini Konyamıza kazandırıyoruz”

Projeyle; ziyarete gelenlerin Aziziye ve Kapu Camilerini ziyaret ederek Bedesten Çarşısı'na uğrayacağını kaydeden Bakan Kurum, “Akabinde Şükran Mahallesi'nin yeni haline şahitlik edecek Konya aşıkları, yeni çehresiyle Alaattin Tepesi'nde biraz vakit geçirdikten sonra, eski fuar alanında, Kültür Park'ta çayını yudumlayacak. Buradan yürüyerek Anıt Meydanı'na gidecek, orada yer alan Millet Bahçemize de uğrayarak dinlenecekler. Tüm bu projeler tamamlandığında, tamamen yürüyerek, Selçuklu'yu, Osmanlı'yı hissedebileceğimiz bir kültür, tarih ve medeniyet vadisini Konyamıza kazandırıyoruz. Ağaçları, bin bir renkli çiçekleri, geniş yeşil alanlarıyla Mevlana Meydanı ve çevresi yeni çehresine kavuştuğunda; İngiltere'de sanatın ve kültürün simgesi Trafalgar Meydanı; Almanya'da özgürlüğün simgesi Berlin Meydanı; Semerkant'ta ilmin ve sanatın simgesi Registan Meydanı; Saraybosna için Tarihi Başçarşı Meydanı neyse; Türkiye için de, dünya için de sevginin, hoşgörünün, vefanın ve vuslatın simgesi Mevlana Meydanı olacaktır” diye konuştu.

“44.5 milyon lira olan millet bahçesini 108 bin metrekare alanda yapıyoruz”

Eski stad alanına fidan dikileceğini ifade eden Bakan Kurum, “Millet bahçemizi; çocuklarımız için tenis kortu, basketbol sahası, satranç grubu, oyun alanlarıyla; yine gençlerimizin kitap okuyacakları millet kıraathanesiyle; göleti, Türk-İslam Bahçesi, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla Konyamıza, Konyalı hemşerilerimize armağan edeceğiz. Yatırım bedeli 44.5 milyon lira olan bu millet bahçemizi; 108 bin metrekare devasa bir alanda yapıyoruz. Projemizi inşallah bu yılın Ağustos ayında tamamlayıp sizlerin, Konyalı hemşerilerimizin, gençlerimizin hizmetine sunacağız. Yine bu millet bahçemizde, selâtin camileri gibi kültürümüzü, medeniyetimizi yansıtan çok güzel bir camimizi de Konyalı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. 23 metre kubbe çapıyla, 59 metre yüksekliğindeki 4 minaresiyle, açık avlusuyla birlikte 14 bin 400 kardeşimizin aynı anda saf tutacağı camimizin de temellerini bugün atıyoruz. Yeni millet bahçemiz, yeni camimiz, Konya için hayırlı uğurlu olsun. Anadolu Selçuklu Devletinin yönetim merkezi olan Alâeddin Tepesinin etrafında bulunan tüm binaların cephelerini ve çevre düzenlemelerini Konya'mızın tarihi dokusuna uygun olarak yeniliyoruz. İlk etapta 60 bağımsız bölümün çalışmalarını tamamladık” şeklinde konuştu.

“Büyük hayallerimiz var”

Konyalı hemşehrileri için ter döktüklerini belirten Bakan Kurum, “Büyük hayallerimiz var. Konya'yı sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi yapacağız. Çünkü bu şehir bunu fazlasıyla hak ediyor. Bu şehir bugüne kadar Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize, davamıza, hep en büyük vefayı gösterdi, en büyük desteği verdi. Her seçimde rekor üstüne rekorlar kırdı. Sizler gereğini yaptınız. Şimdi sıra bizde. Sizlere söz veriyoruz. Her an şu caminin köşesinden Sultan Alâeddin ordusuyla bizleri selamlayacak; şu meydandan Hazreti Mevlana talebeleriyle çıkıverecek; yukarı caddeden Hacı Veyiszade Mustafa Efendi ve Şems Hazretleri gelecekmiş gibi hissediyoruz. Onların gezdiği, dolaştığı, ruh kattığı bu sokakların, bu çarşıların, bu aziz şehrin imarı ve ihyasını bir şeref biliyoruz” dedi.

“Yatırım değeri 1.6 milyar lira olan 38 projemizi de büyük oranda tamamladık”

Bakan Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Konya'nın tüm sokaklarına ve caddelerine sinmiş Selçuklu geleneğini, Osmanlı mührünü koruyarak Konyamızı, marka şehir haline getireceğiz. Bir taraftan TOKİ eliyle başlattığımız 50 bin ve 100 bin sosyal konut projeleri kapsamında; Konyamızda 6 bin 472 konutumuzu yatay mimari esaslı, mahalle kültürünü yaşatan bir anlayışla inşa ediyoruz. Bir taraftan Sahibata Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için çalışmalarımızı başlatmışken; diğer taraftan Karatay'da Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitemizde 2 bin 690 sanayi birimi, 134 ticari alanı inşa ediyoruz. Yine bir yandan Konya'da başlattığımız 2 milyon 216 bin metrekare büyüklüğündeki 13 millet bahçesi projemizi sürdürürken; öte yandan İller Bankamızla; Konya'nın altyapı ihtiyaçlarına dair yatırım değeri 1.6 milyar lira olan 38 projemizi de büyük oranda tamamladık. Bugüne kadar 2023'ün, 2053'ün, 2071'in Konya'sı için el ele, gönül gönüle, canla başla çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz.”

"Hazreti Mevlana'yı ziyarete gelenler 13. yüzyıl Konya'sına tarihi bir yolculuk gerçekleştirecekler"

Vali Vahdettin Özkan, bugün Konya için önemli bir gün olduğunu belirtti. Konya'da ilgili bakanlıklarla beraber refah seviyesini yükseltecek projeler yürütülmesinde belediyelere teşekkürlerini ileten Vali Özkan, yapılan ve açılan projelerin, kimlik ve kültürün gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu aktardı.

Konya'nın en önemli turizm merkezlerinden biri haline geleceğini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Hazreti Mevlana'yı ziyarete gelenler Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı'dan devam ederek Aziziye Cami'si, Bedesten, Şemsi Tebriz-i, Alaaddin Caddesi ve Alaaddin Camisi'yle adeta 13. yüzyıl Konya'sına tarihi bir yolculuk gerçekleştirecekler. Ben burada özellikle Mevlana Çarşısı ve Altın çarşısı esnafına teşekkür ediyorum” dedi.

Temellerini atacakları projenin değerli çok önemli bir proje olduğunu anlatan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, şehrin ruhun yaşatılıp örnek teşkil etmesi adına büyük emek sarf edildiğini söyledi. Bu projelerin şehri büyüten zenginleştiren ve geleceğe hazırlayan projeler olduğunu ifade eden Angı, 18 yılda yapılan projelerin geleceğe hazırlayan projeler olduğunu aktardı.

"14 ilçemizde 6.950 konut inşa ediyoruz"

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, ise TOKİ tarafından Konya'ya yaklaşık 8,3 milyarlık yatırım yaptıklarını söyledi. Yaklaşık 27 bin konut, 500 ve 600 yataklı hastane ile birlikte toplam 13 hastane, üniversite ve yüksekokul olmak üzere 26 okul, 30 cami ve diğer sosyal donatılar inşa ettiklerini ifade eden Bulut, "Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan 50 bin ve 100 bin konut kapsamında Selçuklu, Meram, Karapınar, Beyşehir, Akören, Hüyük, Hadim, Yunak, Tuzlukçu, Altınekin, Ereğli, Cihanbeyli, Halkapınar ve Emirgazi olmak üzere 14 ilçemizde 6.950 konut inşa ediyoruz.

Karatay, Karapınar, Kulu ve Meram ilçemizde hükümet konağı yapıyoruz. Cihanbeyli Hükümet konağının ise ihale çalışmalarını başlattık. Kentsel dönüşüm kapsamında Meram Şükran Mahallesinde

116 dükkân ve 182 ofis inşa ediyoruz. Karapınar Pınarbaşı'nda kentsel dönüşüm kapsamında 603 konut ve 33 dükkânın inşaatı hızla devam ediyor. Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürüttüğümüz Karatay Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi birinci etabının ihalesini 20 Ocak'ta gerçekleştireceğiz. Diğer üç etabın ihalesi de 8 Şubata kadar bitirilmiş olacaktır. İnşallah burada toplamda 2.690 adet sanayi tipi ve 133 adet ticari dükkân inşa ederek Konya sanayisinin hizmetine sunacağız" diye konuştu.



Ramazan Çetin - Enver Furkan Çelebioğlu