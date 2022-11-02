Bakan Kurum'dan 100 bin konutluk proje müjdesi

Bakan Kurum, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. 100 bin konutu içeren bir sosyal konut kampanyası planladıklarını söyleyen Kurum, "81 ili kapsayacak. Proje kapsamında süreci bankalarla birlikte yürüteceğiz" dedi.

Orta gelirlilere yönelik bir kampanya olacağını ve bu ay açıklanacağını belirten Bakan Kurum, "İnşası devam eden tüm firmalar sürecin içerisine katılacak. Yılda 600 bin konut üretiliyor. Bunun yüzde 15-20'si bu skalaya giriyor. İnşallah tüm şehirlerde 100 bin konutu içerir bir kampanyayı başlatmak istiyoruz. Bu sayede yeni projelerin başlangıçlarını da hareketlendireceğiz. Düşük peşinat, uzun vade olacak. Bankalarla beraber çalışmalıyız projenin finansmanına destek vermeleri için. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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