İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Kurum'dan 13 saatlik baş döndüren tempo

Bakan Kurum'dan 13 saatlik baş döndüren tempo
Bakan Kurum'dan 13 saatlik baş döndüren tempo

Dünya Habitat Günü etkinlikleri dolayısıyla sabah saatlerinde Balıkesir’e gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habitat Toplantısı sonrasında zamanını Balıkesir’e ayırdı. Balıkesir protokolü ile şehri karış karış gezen Bakan Kurum, akşam da yeni yapılan Zağnos Paşa Meydanı’nı inceledi.

Balıkesir'de 13 saat geçiren Bakan Kurum, sabah saatlerinde geldiği Balıkesir'de akşam gazetecilerin karşısına geçti. Hükümetin yatırımlarını anlatan ve Habitat Günü'nün önemine değinen Bakan Kurum, "Bu organizasyonun burada gerçekleştirilmesinde çok büyük emeği olan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan hanımefendiye Zağnos Paşa Camii'nin hemen yanından şükranlarımızı iletiyoruz. Dünyanın 110 ülkesinden misafirlerimiz var. 3 gündür Balıkesir'de insanlık için, insanlığın geleceği için hep birlikte tüm dünyaya mesajlar verdik. Toplantılar yaptık, bilim insanlarımızı dinledik. Yuvarlak masa toplantıları etrafında gençlerimizin, akademisyenlerimizin, bilim insanlarımızın olduğu toplantılarda hiç kimseyi ve hiçbir yeri geride bırakmamak anlayışıyla görüşlerimizi, fikirlerimizi, önerilerimizi AK Partimizin, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapmış olduğu devrimleri anlattık. Bir gurur tablosuyla ülkemizin 20 yıldır mazlum coğrafyada birliğin, beraberliğin, huzurun devam etmesi adına yapmış olduğu projeleri bir bir paylaştık" dedi.

Emre Binakuran - Ömer Kantarlıoğlu
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.