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Bakan Kurum'dan, 2 İHA çalışanının vefat ettiği kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Bakan Kurum'dan, 2 İHA çalışanının vefat ettiği kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Bakan Kurum'dan, 2 İHA çalışanının vefat ettiği kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum mesajında “Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen ve içlerinde iki İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanının da vefat ettiği kazada hayatını kaybeden 15 kişi için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Kurum, mesajında “Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İtfaiye teşkilatımızın, sağlıkçılarımızın, basın camiamızın, milletimizin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum” dedi.

Huzeyfe Tarık Yaman
 

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