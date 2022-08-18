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Bakan Kurum'dan '50 bin konut' açıklaması

Bakan Kurum'dan '50 bin konut' açıklaması
Bakan Kurum'dan '50 bin konut' açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut ve kira fiyatlarını düşürmek için ülke genelinde kullanılmayan ofislerin konuta dönüştürüleceğini, bu şekilde 50 bin konut kazandırılacağını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ülke genelindeki 4 milyon metrekare ofisin konuta dönüştürüleceğini, bunun da 50 bin konuta eşit olduğunu açıkladı. Kurum paylaşımında “Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz. İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis konuta dönüştürülecek. Bu, 50 bin yeni konut demek. Yönetmeliğimiz yayımlandı. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Huzeyfe Tarık Yaman
 

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