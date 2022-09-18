Bakan Kurum'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: 'Siz isteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız'

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Kılıçdaroğlu, işiniz zor! Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projemizi açıktan destekleyebiliyorsunuz, ne topyekûn reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de; bu konutları yapacağız! İlk temelleri Allah'ın izniyle Ekim ayı itibariyle atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konutların anahtarlarını vatandaşlarımıza armağan edecek. Milletimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkyılmaz