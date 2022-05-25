Bakan Kurum'dan kira düzenlemesiyle ilgili açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güngören'de Şişecam Konutları temel atma törenine katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 300 konut, 10 dükkandan oluşan projenin temeli Bakan Murat Kurum tarafından yapıldı. Projenin hak sahiplerine 1 yıl içinde teslim edilmesi hedefleniyor.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, kira ve ev fiyatlarındaki artışa ilişkin konuştu. Esnafın, üreticinin, vatandaşın hep yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyleyen Bakan Kurum, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğini yaptık bitirdik. 1 milyon 130 bin rakamına ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir sosyal konut projesini müjdeleyecek. Aidat öder gibi kiranın da altında bedel ve taksitlerle vatandaşlarımız ev almaya devam edecek. Pandemi süreci ile birlikte gerek konut fiyatlarındaki ve kiralardaki artışı yakinen takip ediyoruz.

Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile ilgili bakanlıklarımızla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz bu noktada kira artışlarının takibi ve kira artışlarının bedelleri noktasında düzenlemeler için çalışma yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda paylaşacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Biz gerek konut sektöründe gerek diğer sektörleri tamamen takip ediyoruz. Mevzuat belli kira artış oranı enflasyon oranını geçemez. Bu konuda bir düzenleme yapıyoruz. 1 hafta 10 gün içinde tamamlayıp milletimizle paylaşacağız" diye konuştu.

“Fırsatçılığa müsaade etmeyeceğiz.”

Artışlarla ilgili bir yaptırımın olup olmayacağına ilişkin soru üzerine ise Bakan Kurum, "Fırsatçılığa müsaade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. Durumu fırsat görüp enflasyon ve kira artış oranı açıklandı, bu artış oranı üzerinde bir artış söz konusu ise bununla ilgili hem adli hem hukuki süreci takip ediyoruz. Düzenlemede bunlarla ilgili de çalışacağız. Fırsatçılığa müsaade etmeyeceğiz. Fahiş artışları takip ediyoruz. Denetimlerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Törende bir konuşma yapan Bakan Kurum, bugüne kadar 3 milyon konut dönüştürdüklerini belirterek, “307 konutumuzun temellerini sizlerle coşkuyla heyecanla hep birlikte açıyoruz projemiz zemin artı 4-5 katı geçmeyen atalarımızın, ecdadımızın bize tarif ettiği yatay mimari esaslı, yeşil alanlarıyla, depreme dayanıklı yapılarıyla İstanbul'un en gözde projelerinden birisi olacak. Yeni yapılacak 11 blok halinde 307 konutumuz dükkanımız için besmeleleri çekiyoruz, konutlarımız depreme dayanıklı, sıfır atık projesi olacak, enerji verimli olacak bölgesinde her türlü sosyal donatı ihtiyacını giderecek şekilde planlandı. Bir yıl sonra vatandaşlarımıza hak sahiplerine teslim edeceğiz. Güngören depreme hazır olacak geleceğe emin adımlarla yürüyecek, Güngören'deki çocuklar, anne babalarının ardından üzülmeyecek; depreme dayanıklı binalarda huzur içinde yaşayacaklar. 222 milyon lira bu konutların yatırım bedeli Güngören'e vatandaşlara hayırlı olsun. Bunun dışında altyapı, çevre düzenlemesi, millet bahçesi birçok projemiz var bunları milletimize söz verdiğimiz şekilde olanca hızıyla yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz.”

“Cumhuriyet tarihinin en önemli eserlerini kazandırdık”

Bakan Kurum, 39 ilçede 140 bin konut yaptıklarını ifade ederek, “Siyaseti milletimize hizmet etmek için maraton koşusu olarak görüyoruz. Siyaset eser üretme kabiliyetidir, vizyon meselesidir; cumhurbaşkanımızın liderliğinde 100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırdık. Son 28 yılda İstanbul'da Cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerini kazandırdık. İstanbul'u yeni bir ufka geleceğe taşıdık. Bu şehre 46 tane Millet Bahçesi kazandırıyoruz, 2.2 milyon metrekare büyüklükteki 13 Millet Bahçesi'nin yapımını tamamladık milletimize açtık. Diğer millet bahçelerini etaplar halinde 2023 yılına kadar tamamlayıp teslim edeceğiz.

Haziran ayı içinde Güngören'de, Güngören Millet Bahçemizi hizmete açacağız, toplam büyüklüğü 56 bin metre kare olan iki millet bahçemiz Güngören'de yapılıyor; Güneştepe Millet Bahçesi'nin yapımı da başladı, burayı da kısa bir zamanda bitirip sizlerin hizmetine açacağız. İstanbul'daki en özel projemiz hiç şüphe yok ki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olacak Pazar günü, 145 bin 300 fidanımızı milletimizin coşkusuyla toprakla buluşturacağız. Tamamlandığında içinde bilim merkezlerinden bisiklet yollarına, spor alanlarından, sanat atölyelerine pek çok sosyal donatıyı içinde barındıracak. Muhteşem bir alan olacak İstanbullu vatandaşlar burada yeşille buluşacak, çocuklarımız tabiatla iç içe olacaklar, büyüklerimiz huzur bulacak; İstanbul'un akciğeri kalbi olacak” diye konuştu.