Bakan Kurum'dan 'Neden mi kentsel dönüşüm?' başlıklı paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından bakanlığın ülke genelinde kentsel dönüşüm alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili bir paylaşım yaptı. “Neden mi kentsel dönüşüm?” konulu videoda İstanbul'un Kirazlıtepe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların duygularına yer verilerek, kentsel dönüşüm vurgusu yapıldı.

Paylaşımda 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş tek yapı bırakmamanın hedeflendiği kaydedilerek, “3 milyon 200 bin konut yenilendi. 81 ilde 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümü sürüyor. 6,6 milyon ev ve iş yeri denetimi tamamlandı. 24 milyon vatandaşımız depreme dayanıklı konutlarda oturuyor” bilgilerine yer verildi.

Paylaşımda İstanbul'da hayata geçirilen 788 bin konutluk kentsel dönüşüm çalışmasında 39 ilçede 695 bin konutun yenilendiği ve 93 bin konutun da dönüşümünün sürdüğü bildirildi. İstanbul'da Fikirtepe, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kağıthane Yahya Kemal, Zeytinburnu Telsiz ve Beştelsiz, Bağcılar Demirkapı, Güngören Tozkoparan, Kartal Orhantepe, Üsküdar Mehmet Akif Ersoy, Ferah ve Kirazlıtepe, Ataşehir Şerifali, Sultanbeyli Mimar Sinan mahallelerinde on binlerce konutun teslim edildiği ifade edilerek, Beykoz Tokatköy ve Beyoğlu Okmeydanı'nda da 2 bin konutun temellerinin atıldığı aktarıldı.

Ankara'da 39 bin konutluk kentsel dönüşüm

Paylaşımda Ankara'da da Mamak ve Altındağ ilçelerinde 4 bin 368 konutun dönüşümünün sürdüğü ifade edilerek, il genelinde toplamda 39 bin konutluk kentsel dönüşümün gerçekleştirildiği belirtildi.

Oğuzhan Halil Özbek - Kemal Diri



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