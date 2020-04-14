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Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması!

Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması!
Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Salda Gölü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları:

Salda Gölü bizim kalbimiz, en değerli varlıklarımızdan bir tanesidir. Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medyada bizlerin de asla kabul etmeyeceği görüntülerle ilgili, gerekli soruşturmayı başlattık. Salda geleceğe en doğal haliyle ulaşacak. Milletimiz müsterih olsun.

Yüklenici firmaya, projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Sorumluluğu kesinleşen personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır.

"Doğa koruma hassasiyetimizi en üst düzeyde tutmak adına, Salda Gölü Proje Alanı'na 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamera sistemi kuracağız. Böylelikle dileyen vatandaşlarımız, istedikleri her an projemizi internet ortamında izleyebilecekler.

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