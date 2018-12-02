Bakan Kurum'dan Yeşilırmak'ta inceleme

Amasya Valiliğini ziyaret ettikten sonra denetim çalışmalarını ve bakanlığa ait gezici laboratuvarda yapılan analizleri değerlendiren Bakan Kurum, “Nehirde olması gereken oksijen miktarı balıkların yaşaması için 5 miligram/litre saniye olan oksijen miktarının balıkların öldüğü gün itibariyle 1 miligram seviyesine düştüğü, olması gereken su debisinin de 20 metreküp/saniye olduğu gözlenmiş. Alınan balık numuneleri Ankara'ya gönderildi. Biz de gezici laboratuvarımızda numuneleri aldık. Balıkların ölüm sebebi debi düşüklüğü ve oksijen miktarının azalmasından kaynaklı. Bu laboratuvar neticeleri sonucunda kirliliğe sebep olan etkeni inşallah tespit etmiş olacağız” diye konuştu.

Bakan Kurum, “Şu an için Yeşilırmak Nehri'nde hiçbir problem yok. Debi 30 metreküp/saniye şeklinde yine oksijen miktarı da 5 miligram/saniye olarak tespit edildi. Dolayısıyla şu an balıklarımızı veya çevreyi tehdit edecek hiçbir sorun, problem yok. İnşallah kirliliğe sebep olan işletme var ise de bunun tespiti neticesinde gerekli cezai işlemi uygulayacağımızı da sizler aracılığıyla bildirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Vali Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ve beraberindekilerle birlikte Amasya Belediyesini de ziyaret eden Bakan Kurum, Belediye Başkanı Cafer Özdemir'den çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.