Bakan Kurum'un söz verdiği traktör teslim edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Seydikemer'in Arifler Mahallesinde 1 Ağustos Pazar günü çıkan ve Kabağaç Mahallesine de sıçrayan orman yangınına müdahale ederken Kabaağaç bölgesinde traktörü devrilerek altında kalıp yaralanan Süleyman Yıldırım'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu. Bakan Kurum, bu ziyaretinde Yıldırım'a verdiği traktör sözünü tuttu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı üzerine alınan traktör, Yıldırım'a Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan ve Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz tarafından teslim edildi. Yeni traktörü karşısında gören Yıldırım, büyük bir sevinç yaşadı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan ve Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'e teşekkür etti.

Kaymakam Yazgan, "Bakanımız verdiği sözü hızlı bir şekilde gerçekleştirdi"

Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan; “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Kabaağaç Yangınında traktörü ve tankeriyle yardıma koşan, maalesef ciddi bir kaza geçiren Süleyman Yıldırım kardeşimize geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Cana gelmesin mala gelsin dedi. Devletimiz tüm yaraları sarar. Süleyman kardeşimizin traktörü hasar görmüştü. Bakanımız verdiği sözü bugün hızlı bir şekilde gerçekleştirdi. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u temsilen burada traktörün anahtarını Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz ile birlikte Süleyman kardeşimize teslim ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, Allah kaza bela vermesin” dedi.

Vatan için bir ve beraber olalım diyen Süleyman Yıldırım; “ Bakanımıza ve akabinde Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız olmak üzere hepsine çok teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde yaraların sarılmasını temenni edeceğiz deyip biz yapacağız dediler ve yaptılar. Hepsinden Allah razı olsun. İyi ki varsınız! Bizde vatan için var olalım, el birlik olalım, hep beraber olalım. Her şey için teşekkür ederim” diye konuştu.

Seydikemer'in Arifler Mahallesinde çıkan orman yangınının Orman Genel Müdürlüğü, Seydikemer Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerden gelen yangın söndürme ve itfaiye ekipleri ile vatandaşların üstün gayreti sonucu söndürüldüğünü hatırlatan Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, “Süleyman kardeşimiz su çekerek yangının söndürülmesinde yardımcı oluyordu. Traktörün devrilmesi sonucu yaralandı, Muğla'ya gitti. Hastanede ameliyatını oldu, geldi. Kendisine geçmiş olsun, inşallah Allah acil şifalar verir. Süleyman kardeşimizden başka bizim elemanımız Kadir Büklüm de yangında yaralandı. Allah'a şükürler olsun onun durumu da iyi. Bakanımız geldi, söz verdi. Bir tane traktörü anında getirdi. Süleyman kardeşimize traktörü teslim ettik. Güle güle kullansın. Ben Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Milletvekillerimize, Ak Parti İl ve İlçe Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim Allah bir daha böyle afetleri bize göstermesin” ifadelerini kullandı.

Murat Yalçın